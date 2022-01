Se ne parlava ormai da tempo circa l’addio al Napoli di Lorenzo Insigne, ma negli ultimi giorni la notizia si è fatta sempre più plausibile. Il capitano del club azzurro a fine stagione lascerà la sua Partenope per volare oltreoceano e approdare nel Toronto, che milita nella Major League Soccer (MLS) americana. Ad annunciare ciò è stato Gianluca Di Marzio, giornalista di calciomercato di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal.

Nelle sue dichiarazioni, Di Marzio ha rivelato che Insigne ha accettato in via definitiva la faraonica offerta del Toronto. Gli annunci ufficiali sono previsti entro lunedì 10 gennaio, quando giungerà al capolinea la storia d’amore (durata 9 anni) tra il Magnifico e il Napoli. Il numero 24 si trasferirà in Canada nel mese di giugno, quando chiuderà la sua avventura in azzurro. Per quanto riguarda la trattativa, si parla delle seguenti cifre: 11 milioni e mezzo di euro netti più altri 4,5 milioni di euro legati ai bonus. La MLS americana sta diventando un campionato sempre più competitivo, dove Lorenzo più darà il massimo e farà bene e più guadagnerà con i bonus che sono legati a gol e presenze.

Queste cifre, tra l’altro, sono praticamente irraggiungibili (almeno per il momento) per quanto riguarda gli altri club europei. Come continua il giornalista Di Marzio, tra la giornata di venerdì 7 e sabato 8 gennaio ci saranno le firme sui contratti, con l’incontro di persona tra l’agente Pisacane e il presidente dei canadesi (attualmente positivo al Covid) per siglare l’accordo, ma per adesso il tutto si è già concluso tramite email. Certamente, da un lato ci sono i soldi offerti dal Toronto, che sono davvero tanti, dall’altro c’è anche la consapevolezza di passare in un campionato dal profilo tecnico molto più basso, che potrebbe allontanare del tutto Insigne dalla convocazione della Nazionale italiana e da altri club italiani.

