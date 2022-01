Finora le anticipazioni condivise sui Samsung Galaxy S22 ed in particolare sul modello Ultra hanno stupito non pochi utenti. In particolar modo, la bontà di molti elementi hardware lasciano speranzosi per un lancio di dispositivi davvero premium. Eppure, nelle ultime ore, si sono avvicendate notizie poco edificanti sull’impiego della RAM nei diversi modelli di ammiraglia. Qualcuno potrebbe in effetti restare deluso da specifiche scelte del produttore sud-coreano, stando a quanto trapelato direttamente da alcuni test Geekbench appena condivisi dall’informatore Ice Universe.

Sembrerebbe proprio che i Samsung Galaxy S22 e S22 Plus dovrebbero avere solo una configurazione da 8 GB. Per quanto si tratti delle varianti meno accessoriate della prossima serie top di gamma, il valore non è certo significativo. Ci sarebbe grande delusione pure per il modello Samsung Galaxy S22 Ultra che partirebbe anche da soli 8 GB di RAM (e non da 12 GB come nel caso del Samsung Galaxy S21 Ultra), pur proponendo anche le versioni da 12 e 16 GB. Quest’ultimo esemplare sarebbe abbinato a ben 1 TB di spazio di archiviazione interno: sarebbe di certo la configurazione dei sogni per un gran numero di utenti ma chissà a che prezzo.

Ritornando ai test Geekbench trapelati per il Samsung Galaxy S22 Ultra, questi hanno riguardato sia la versione con Exynos 2200 che quella con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 del top di gamma, in arrivo probabilmente il prossimo 8 febbraio. I numeri modello delle due varianti sono SM-S908B e SM-S908U, ossia rispettivamente il modello statunitense e quello internazionale dell’ammiraglia assoluta. Guardiamo dunque ai risultati: il dispositivo con l’Exynos 2200 a bordo ha ottenuto un punteggio single-core di 1.014, significativamente inferiore ai 1.226 dello Snapdragon Gen 1. Il punteggio multi-core invece sottolinea una sostanziale parità tra i 3.415 punti dell’Exynos e i 3.462 dello Snapdragon. I dati in esame si riferiscono alle varianti con 8 GB di RAM. Non sono pervenuti i dati per i modelli da 12 e 16 GB.

