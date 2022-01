Gianni Morandi si scusa pubblicamente e sui social scrive: “L’ho fatta grossa”. Ha rischiato l’espulsione dal Festival di Sanremo 2022 dopo aver condiviso un video backstage contenente alcuni frammenti del brano con il quale gareggia al Festival.

Si attendeva la decisione della Rai: il gesto di Morandi è infatti contrario al regolamento. Ma il cantante aveva immediatamente rimediato rimuovendo la clip incriminata. La direzione artistica del Festival di Sanremo 2022 e la Rai hanno deciso di non procedere. Si è trattato di un errore in buona fede per Morandi, che continua la corsa verso il palco dell’Ariston.

Le scuse pubbliche di Morandi arrivano subito dopo. L’artista riassume anche l’accaduto assumendosi ogni responsabilità della condivisione del video.

“Questa volta l’ho fatta grossa. Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo“, scrive Gianni Morandi riassumendo brevemente quanto accaduto nelle scorse ore.

“Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato! Appena mi sono accorto l’ho cancellato ma qualcuno lo aveva già visto”, spiega, dicendosi dispiaciuto. Poi si scusa con la direzione artistica del Festival, con la casa discografica, con i musicisti, con Jovanotti e con il produttore, oltre che con tutte le persone che lavorano al progetto.

“Sono affranto, dispiaciuto e mi scuso moltissimo con la Rai con la Direzione artistica del Festival , con la mia casa discografica , con i musicisti , con il produttore Mousse T, con Jovanotti e con tutte le persone che stanno lavorando a questo progetto”, le sue parole. Ma il pericolo è scampato: per Gianni nessuna conseguenza. Presenterà al Festival 2022 Apri Tutte Le Porte, il brano scritto con Jovanotti.

“Forse da oggi è meglio che dei social se ne occupi Anna”, conclude Morandi. Chiederà aiuto ad Anna nella gestione dei social, almeno fino a Sanremo.