NCIS 19 non rinuncia a Gibbs e al suo peso per l’intera squadra, nonostante il personaggio sia uscito di scena ormai da tempo, nell’episodio 4 della stagione attualmente in corso negli Stati Uniti (in Italia da febbraio su Rai2).

Attenzione Spoiler!

Alla ripresa di NCIS 19 su CBS dopo le festività, con il decimo episodio dal titolo Pledge of Allegiance, l’ex capo torna a suscitare nostalgia nei suoi colleghi con una generosa donazione. La trama parte infatti con un misterioso accredito di 10.000 dollari all’agente speciale Timothy McGee e al dottor Jimmy Palmer, somma di denaro la cui provenienza è ignota e in merito alla quale la banca si rifiuta di comunicare l’identità del donatore.

Nello stesso episodio di NCIS 19, i pezzi iniziano a comporsi quando gli agenti Nick Torres e Jessica Knight fanno notare ai colleghi di non aver ricevuto alcuna donazione, mentre Palmer si accorge che i soldi sono destinati a sua figlia Victoria. Spetterà a Leon Vance fare chiarezza sulla provenienza di quel denaro: i due colleghi sono i nuovi membri del Leroy Jethro Gibbs College Scholarship Club, ovvero i destinatari di una parte del fondo che Gibbs aveva istituito per il college di sua figlia e che ha continuato ad alimentare anche dopo la sua morte, in memoria di Kelly. Così il deposito bancario per l’istruzione della figlia di Gibbs è diventato un modo per aiutare finanziariamente molte famiglie di agenti dell’NCIS, permettendo loro di sostenere le spese per il college dei loro figli. Ora che anche quelli di McGee e Palmer sono in età universitaria, il regalo è arrivato anche per loro. “I ragazzini vanno tutti al college in onore di Kelly” ha spiegato Vance ai colleghi, rivelando di aver ricevuto in passato lo stesso aiuto da Gibbs e di aver provato a restituirlo, ma senza successo.

In questo modo NCIS 19 continua a coltivare l’eredità del personaggio simbolo della serie e lascia porte aperte ad un suo ritorno: quando Palmer afferma il desiderio di poter ringraziare Gibbs di persona per questa sorpresa generosa, Vance gli risponde con l’augurio che un giorno possa farlo di persona. Probabilmente quel giorno sarà l’ultimo episodio di NCIS, per un’ultima apparizione di Gibbs quando la serie terminerà definitivamente.

