Apri Tutte Le Porte a Sanremo 2022, uno dei brani in gara tra i Campioni potrebbe essere escluso. Gianni Morandi è a rischio squalifica. Il caso è esploso in seguito ad una condivisione sui social ad opera dello stesso artista, avvenuta nella giornata di ieri. Aggiornamento: La decisione della Rai.

Morandi ha condiviso con i fan un video backstage che contiene i momenti in studio a lavoro sul brano da presentare a Sanremo quest’anno. Un errore in buona fede, niente di più, corretto in pochi minuti. Il video infatti è stato prontamente rimosso dai social dopo la condivisione per sbaglio.

Troppo tardi, però, per fermare le polemiche. Gianni Morandi è a rischio squalifica a Sanremo 2022. Da regolamento infatti non è possibile condividere, neanche pochi secondi, del brano da presentare al Festival della Canzone Italiana, che deve rimanere inedito fino alla prima presentazione all’Ariston.

Nel video incriminato, Gianni Morandi era a lavoro con il dj Mousse T, produttore del brano scritto con l’amico Jovanotti e che riporta Morandi in gara su Rai1. Un video che durava una 30ina di secondi, ma non tutti relativi alla canzone: i due lavoravano al pezzo e ne parlavano salvo poi far ascoltare solo pochissimi secondi del pezzo in modo nitido.

Apri Tutte Le Porte a Sanremo 2022 è tra i 25 brani inediti dei cantanti in gara ma potrebbe essere escluso per questo errore che comprometterebbe la partecipazione di Morandi. Tuttavia non è la prima volta che si verifica un caso del genere. Lo scorso anno fu Fedez a commettere questa leggerezza e a spoilerare qualche secondo del pezzo sanremese via Instagram Stories. Venne perdonato da Amadeus.

“La durata dell’interpretazione nel video risulta essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione”, la motivazione all’epoca dei fatti. Come finirà per Morandi?