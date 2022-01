Alessandra Amoroso conduttrice su RTL, l’artista salentina intratterrà gli ascoltatori una volta al mese a partire da gennaio e fino alla data del suo concerto-evento allo stadio San Siro di Milano.

Il 13 di ogni mese Alessandra Amoroso vi aspetta nella Suite 102.5 con tanti ospiti. “Mi auguro che questo sia solo l’inizio nonostante le difficoltà che stiamo vivendo, staremo bene e saremo felici”, dichiara la cantante, felice di potersi sintonizzare con RTL fino a luglio e di per raccontare al pubblico il suo percorso nel mondo della musica.



“Una volta al mese ci vedremo, a partire dal 13 gennaio, staremo un paio d’ore insieme la sera per raccontare quello che è stato di tutti questi anni bellissimi, quello che sta accadendo oggi e quello che sarà fino al 13 luglio quando noi apriremo le porte di questo mio primo concerto a San Siro. Sarà il mio duecentesimo concerto. Sarà meraviglioso”, le parole dell’artista, particolarmente emozionata nel trascorrere del tempo su RTL 102.5, che definisce ormai la sua seconda casa.

Insieme a lei tanti amici, ospiti che non vuole ancora svelare. Assicura che sarà però un appuntamento bellissimo che la porterà fino alla data del 13 luglio 2022, quando sarà allo stadio Meazza per il concerto numero 200 della sua carriera, il primo in uno stadio.

“Ci saranno tantissimi amici, non dico chi ci sarà ma sarà bellissimo, sarà bello condividere quello che è stato di questi 13 anni e quello che sarà e ci porterà a festeggiare tutti insieme il 13 luglio 2022. Mi auguro che questo sia solo l’inizio, nonostante tutte le difficoltà che stiamo vivendo, so che tutto andrà per il meglio, staremo bene e saremo felici. Per me questo è molto importante, auguro il meglio a tutti”, aggiunge.

Alessandra Amoroso conduttrice su RTL: per lei il 2022 si apre con un ruolo d’eccezione in sette imperdibili prime serate, il 13 di ogni mese, in radiovisione nella Suite 102.5.