Anche l’era dei BlackBerry è giunta al capolinea. I possessori di BlackBerry OS o 10 (iconico smartphone con tastiera incorporata che ha avuto l’apice del successo nei primi anni 2000) dovranno dire addio il prossimo 4 gennaio: infatti, a partire da questa data, non saranno più disponibili i servizi e software legacy (sia tramite connessioni Wi-Fi che operatori) di BlackBerry OS 7.1 (e versioni precedenti), BlackBerry 10 e BlackBerry PlayBook OS 2.1 (e versioni precedenti). Si tratta di una notizia che è stata annunciata già nel 2020, ma che adesso viene confermata dalla società canadese tramite un recente post sul sito ufficiale.

L’azienda canadese produttrice di dispositivi wireless con sede a Waterloo, in Ontario, ha voluto ringraziare i suoi numerosi clienti e partner fedeli nel corso degli anni invitandoli a saperne di più su come BlackBerry fornisce software e servizi di sicurezza smart alle imprese e ai giovani di tutto il mondo. Dunque, ricapitolando gli smartphone con BlackBerry OS 7.1 e versioni precedenti, BlackBerry 10 e PlayBook OS 2.1 e versioni precedenti perderanno i servizi legacy. Vale a dire che non sarà più possibile gestire servizi come la connessione dati, le chiamate, gli SMS e addirittura le chiamate di emergenza.

L’azienda canadese ha voluto precisare che non si tratta di un blocco totale, ma di funzionalità che non saranno più gestibili in maniera affidabile. Malgrado BlackBerry abbia più volte ritentato la strada del rilancio, alla fine ha dovuto arrendersi. Anche l’ultimo tentativo (annunciato nel 2020), che prevedeva il lancio di un dispositivo con connettività 5G ed il supporto di Onwardmobility e FIH Mobile, non è mai andato a buon fine, non giungendo sul mercato. BlackBerry ha poi voluto ricordare che nel 2016 ha portato a termine il processo di transizione da società la cui attività era basata sulla vendita di smartphone ad una che, invece, ha iniziato a lavorare sullo sviluppo di software.

