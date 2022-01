In questo primo lunedì dell’anno 3 gennaio, si registrano purtroppo problemi PosteMobile. Il servizio dell’operatore telefonico non funziona a dovere e sono molti i clienti che nella mattinata odierna stanno riscontrando varie anomalie, anche molto gravi.

Cosa non funziona più esattamente? I problemi PosteMobile attuali sembrerebbero interessare maggiormente le funzionalità di rete. In particolar modo, la navigazione sarebbe inibita a non pochi clienti o comunque fortemente rallentata. Il servizio voce, al contrario, continuerebbe a non mostrare particolari difficoltà. Gli errori odierni si sommerebbero poi a quelli storici ed endemici post passaggio alla rete di appoggio Vodafone: gli utenti, in effetti e ancora oggi, se impegnati in una conversazione non usufruiscono contemporaneamente del servizio di navigazione. Al momento di questa pubblicazione, il servizio Downdetector segnala centinaia di alert di chi sta riscontrando concrete difficoltà proprio questa mattina.

Come comportarsi oggi o in altre occasioni a causa dei problemi PosteMobile? Il servizio clienti per i privati risponde al numero 160 e risponde tutti i giorni dalle 7:00 alle 24:00, Il recapito appena indicato è valido dall’Italia, mentre dall’estero è possibile usufruire del numero +39.3770000160. Contemporaneamente, nel caso si riesca ad accedere all’app dell’operatore magari se appoggiati ad una rete Wi-Fi, si potrà selezionare la voce “Richiedi Assistenza”, inserire la propria segnalazione e attendere di essere ricontattato da un operatore.

Aggiornamento 10:50 – I problemi PosteMobile continuano a riguardare espressamente il servizio di rete dell’operatore mobile e non le semplici chiamate. Va delineandosi, in ogni caso, un’area geografica colpita più delle altre dalle difficoltà in corso. Si tratta, in modo particolare, della città di Roma dove tanti utenti lamentano l’impossibilità di navigare con la SIM del vettore nella giornata in corso. A nulla valgano i frequenti tentativi, lo spegnimento e la riaccensione del segnale mobile: le difficoltà restano purtroppo inalterate.

Aggiornamento 11:50 – I problemi PosteMobile continuano ad essere quelli di rete ma ora si concentrano sulla linea fissa di casa. I clienti lamentano la spia del router accesa e l’impossibilità di accedere a qualsiasi servizio di navigazione.