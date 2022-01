Non funziona Fastweb il 3 gennaio: alcuni clienti dell’operatore lamentano disservizi di linea a di rete in questo primo lunedì dell’anno. Per fortuna e almeno al momento di questa pubblicazione non si tratta di un down diffuso ma di anomalie comunque fastidiose in un giorno lavorativo, seppure ancora in un periodo festivo.

Il sito Downdetector mette in evidenza più di un centinaio di testimonianze di clienti colpiti dagli errori. Il maggior numero di segnalazioni riguardano il servizio di connessione di rete. In casi di numero minori, i problemi riguardano invece la linea telefonica. Ad ogni modo, come già riferito , il down non è totale e neanche diffuso su tutto il territorio. Sono, piuttosto, le città più densamente popolate (come è logico che sia) quelle più colpite dal disservizio.

Cosa fare in caso di problemi come quelli odierni? Il numero assistenza per i già clienti risponde al recapito 192193, Nel caso si preferiscano altri canali, sono abbastanza attivi gli strumenti di social care dell’operatore. La pagina Facebook di Fastweb appunto è attiva per assistenza dalle 9:00 alle 21:00 dal lunedì alla domenica (festivi esclusi). Va ricordato che è possibile ottenere supporto anche su Twitter attraverso il profilo @FASTWEBHelp! dal lunedì alla domenica nella fascia oraria 9:00-21:00.

Aggiornamento 14:30 – Continuano i disservizi, anche se limitati ad un numero non eccessivo di clienti con segnalazioni sempre limitate nell’ordine del centinaio. Per il momento non sono pervenute spiegazioni da parte dell’operatore sul perché ci siano le anomalie odierne. Per questo motivo risulta assai difficile prevedere se ci sarà un veloce ritorno alla normalità oppure le difficoltà continueranno nel pomeriggio e fino a sera. I numeri e i contatti assistenza restano quelli già indicati per ottenere supporto. Non esiste neppure un’area geografica ben precisa dove le anomalie sembrano verificarsi più che in altre, i grossi centri sono sempre quelli maggiormente coinvolti.