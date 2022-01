Arrivano sui social le parole di Ambra e Francesco Renga per i 18 anni di Jolanda, la primogenita che ha festeggiato la maggiore età nella giornata di ieri.

Mentre Francesco Renga ha condiviso un ricordo in un bellissimo scatto ormai datato, Ambra ha pubblicato una nuova esperienza da togliere il fiato, che ha realizzato con sa figlia proprio per i suoi 18 anni.

“Eccoci qua… è arrivato il giorno. Oggi la mia principessa, il mio amore più grande @jolandarenga compie 18 anni! 18 anni serviti a farti diventare la splendida donna che sei. In fondo lo sei stata fin da subito… il tuo sguardo sono stati i miei occhi sul mondo… e su di me”, le parole di papà Francesco Renga sui social per il compleanno di Jolanda. A corredo del post una bellissima foto dall’album dei ricordi, in cui Jolanda aveva solo qualche mese di vita.

“Auguri tesoro prezioso e meraviglioso. Inutile dirti che ai miei, di occhi, rimani la bimba che tenevo in braccio… auguri amore, che la vita ti riservi sempre bellissime sorprese, così non ti annoierai mai!”, le parole dell’artista.

Ambra ha scritto una vera e propria dichiarazione d’amore per sua figlia su Instagram ricordando il momento del primo urlo dopo il parto e le parole di Renga nel condividere quella gioia.

“Che poi tu hai sempre avuto 18 anni, chi avrebbe mai potuto firmare un contratto a tempo indeterminato con me? La tua firma sul mio foglio ancora bianco, il tuo primo “urlo“ alla vita e papà che mi dice “Amo è incazzata proprio come te!” Grazie per avermi creduto, non era facile @jolandarenga #happybirthday con tutto l’amore che posso #18 #love“, scrive Ambra Angiolini che condivide il video di un volo particolare realizzato con la neo 18enne, commentando: “E oggi abbiamo volato di nuovo”.