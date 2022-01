Jodie Whittaker ha svelato di aver già girato la sua scena d’addio in Doctor Who. Terminata la tredicesima stagione, il viaggio del nuovo Dottore non è ancora terminato: l’attrice infatti deve ancora apparire in tre episodi speciali, che accompagneranno la sua uscita di scena.

In un’intervista con Entertainment Weekly, Jodie Whittaker ha raccontato che il momento in cui il Dottore si rigenera (ossia quando tecnicamente “muore” e cambia volto) è stato davvero emozionante:

Ho girato la mia versione della rigenerazione, ed è stato singolarmente il giorno più emozionante sul set che io abbia mai avuto. È una sensazione davvero bizzarra, perché è il momento migliore che abbia mai avuto da quando lavoro, e ho preso la decisione di lasciarlo, quindi è una cosa davvero strana da fare a te stessa. Ti senti come se ti stessi dando dei motivi e ti chiedi perché l’hai fatto.

Nonostante un po’ di rimpianto per ciò che considera il lavoro più bello della sua carriera, l’attrice inglese ha affermato di essere stata preparata per quando sarebbe uscita di scena:

Mi hanno annunciato nel 2017 e ho fatto tre stagioni finora. Eppure sembra sia passato molto più tempo.

E poi ha accennato a David Tennant, suo collega in Broadchurch nonché ex Dottore, che le ha fornito dei preziosi consigli in merito al ruolo:

Prima che iniziassi a girare, David [Tennant] mi ha detto che il tempo sarebbe passato così velocemente da sembrare che vada in un vortice. Ed è quello che è successo.

Chi sarà il successore di Jodie Whittaker? Al momento sappiamo che le trame degli ultimi episodi sono top secret, e che la produzione della quattordicesima stagione non è ancora iniziata. Però, il prossimo showrunner (in realtà ex) Russell T Davies è al lavoro sulle sceneggiature degli episodi. Si sono fatti alcuni nomi sul prossimo Dottore, tra cui Michael Sheen, ma finora nulla di certo.

