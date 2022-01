Con il 2022 oramai iniziato, ci si chiede quali possano essere i piani di rilascio di Harmony OS a livello globale. Il nuovo anno sarà di certo quello decisivo per l’aggiornamento rilasciato in ogni parte del mondo, dopo la lunga fase di esclusiva del mercato cinese. Sui prossimi passaggi per l’importante release software ora ne sappiamo di più, grazie ad una fonte autorevole come Huawei Central.

Il prossimo aprile dovrebbe partire la beta per Harmony OS 3.0, ossia la terza versione del sistema operativo proprietario Huawei, alternativo ad Android. L’esperienza software giungerà ad un nuovo livello di maturazione e ciò potrebbe voler dire che in primavera sarà anche la volta di condividere con tutto il mondo la soluzione software. D’altronde, alla fine del 2021, è giunta conferma dai vertici dell’azienda asiatica che il rilascio globale dell’OS appunto avverrà nel corso del 2022. Possibile dunque è che in primavera, proprio il via alla versione 3.0 del sistema operativo possa dare il via anche alla sperimentazione in Europa magari? Non è da escluderlo.

Se la beta di Harmony OS 3.0 partirà in aprile, quanto bisognerà attendere per la sua release definitiva? Il mese di luglio dovrebbe essere il più indicato dopo settimane e settimane di test. Se ne deduce che in piena estate ache i possessori italiani di dispositivi Huawei che vogliano farlo, potranno abbandonare Android a favore della nuova esperienza, con un semplice aggiornamento software.

Manca solo l’ufficialità al piano appena indicato ma quest’ultimo è decisamente verosimile. I tempi sono maturi per vedere finalmente Harmony OS varcare i confini asiatici. D’altronde Huawei deve impegnarsi anche a riacquistare la fiducia dei suoi clienti dopo i danni irreparabili post ban da parte degli USA. Non c’è tempo da perdere per cercare di riconquistare quote di mercato, a danno della concorrenza Android come Xiaomi ma anche Samsung, OPPO, OnePlus,