Dawn FM è il nuovo album di The Weeknd. L’annuncio è arrivato dallo stesso cantautore attraverso i suoi canali social, dove è comparso un teaser nel quale troviamo in sovrimpressione i nomi di alcuni personaggi interessanti che probabilmente hanno partecipato al progetto.

Il nuovo album di The Weeknd

The Weeknd ha pubblicato il suo ultimo disco, After Hours, nel 2020 con un successo trascinato nel tempo grazie a singoli come In Your Eyes, Save Your Tears e Blinding Lights. Rispetto al disco precedente, in Dawn FM sembra essere cambiato il concept: se nel periodo di After Hours ci siamo abituati a vedere Abel Tesfaye con un trucco che lo rendeva simile alla vittima di un pestaggio, a questo giro – almeno, a giudicare da come si presenta nel teaser – lo vediamo invecchiato.

Il nuovo album di The Weeknd è stato anticipato dal singolo Take My Breath. La data di uscita è programmata per venerdì 7 gennaio 2022, e in effetti il cantautore canadese aveva annunciato, nei giorni scorsi, che presto sarebbero stati svelati i dettagli della nuova opera discografica.

I nomi misteriosi nel teaser

Nel teaser del nuovo album di The Weeknd compaiono i nomi di alcuni personaggi famosi, ma non viene specificato quale sia il loro ruolo all’interno di Dawn FM: Quincy Jones, Tyler The Creator, Lil Wayne e l’attore Jim Carrey. Dell’amicizia con quest’ultimo Abel Tesfaye non ha mai fatto mistero, ma tra i nomi eccellenti c’è anche quello di Oneohtrix Point Never, musicista sperimentale e già collaboratore di The Weeknd nella traccia No Nightmares.

Le atmosfere del teaser offrono suoni che sono tipici del cantautore canadese: synth, pad, atmosfere anni ’80 e beat elettropop, ingredienti che lo hanno reso famoso in tutto il mondo per aver coniugato il meglio delle sonorità degli ultimi 40 anni e l’r’n’b. Di seguito il teaser di Dawn FM, il nuovo album di The Weeknd.