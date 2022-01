A Domenica In presenta il libro Tutti I Sogni Ancora In Volo e racconta aneddoti della sua vita. Massimo Ranieri si racconta in una ricca intervista con Mara Venier, passando per la famiglia e gli affetti e per il palco del Festival di Sanremo.

Ci tornerà nel 2022 ma per Massimo Ranieri non è di certo la prima partecipazione al Festival della Canzone Italiana: nel 1988 ha trionfato con la canzone Perdere L’Amore, un successo indimenticabile per più di una generazione.

Un percorso nel mondo della musica ricco di sacrifici, quello che ha portato Massimo Ranieri a conquistare le platee. Non solo successi: l’artista racconta anche i suoi fallimenti e i momenti più dolorosi della sua esistenza, tra i quali la scomparsa dei genitori.

Il libro Tutti I Sogni Ancora In Volo

Massimo Ranieri ha scritto e pubblicato il libro Tutti I Sogni Ancora In Volo. “Mi sembra giusto che il mio pubblico sappia e conosca tutti i retroscena e i fallimenti di quello che poi sono diventato”, le sue parole sul racconto inedito che ha riservato ai fan. “È giusto far sapere anche i passi falsi”, ha concluso l’artista, pronto a mettersi a nudo tra gioie e dolori, facce della medaglia dello stesso successo.

Massimo Ranieri su Sanremo 1988

Al Festival di Sanremo 1988, Massimo Ranieri presenta il brano Perdere L’Amore e trionfa tra i Campioni. Era indeciso tra due canzoni e la sua scelta sarebbe sicuramente ricaduta sull’altra. Ma ad un certo punto win angelo gli ha illuminato il sentiero. Così, Ranieri ha puntato tutto su Perdere L’Amore e ha vinto.

“Quando mi richiamarono a Sanremo avevo pronto “Perdere l’amore” e un altro brano e io avevo scelto l’alto brano. Un angelo mi mise la mano sulla spalla dicendomi che sarebbe dovuta essere quella canzone”, racconta.

Massimo Ranieri commosso per la mamma

C’è spazio anche per gli affetti familiari. A Domenica In, Massimo Ranieri parla di sua mamma e si commuove: “Non si può capire la mancanza di questi pilastri quando vanno via. Poi ti porti appresso il senso di colpa. Quando vengono a mancare ti manca la terra sotto i piedi, ti manca l’appoggio”.