E se anche Desperate Housewives stesse per tornare con un revival? La speculazione, al momento, è alimentata solo dai desideri del pubblico, ma ad innescarla è bastato un semplice tweet, forse solo un messaggio di auguri (o forse no) in cui molti hanno letto qualcosa di più.

Desperate Housewives torna nel 2022?

Desperate Housewives si è concluso con un finale più che chiuso dopo 8 stagioni nel 2012. Eppure nel mare di progetti revival e remake che stanno affollando il panorama televisivo internazionale non sembra impossibile auspicare anche un suo ritorno. Sarà questo clima nostalgico che ha fatto scattare un’interpretazione forse eccessiva di un tweet apparso sui canali social ufficiali della serie per Capodanno. Si tratta di uno scatto che ritrae le protagoniste storiche della serie con la didascalia “Disperatamente in attesa del 2022“. In attesa del nuovo anno o anche di un ritorno delle eccentriche casalinghe di Wisteria Lane?

Il tweet nostalgico di Desperate Housewives

Quest’ultima interpretazione sembra aver fatto breccia in migliaia di fan di Desperate Housewives, che hanno preso a condividere il tweet con entusiasmi – apparentemente infondati – all’idea di un potenziale sequel della serie originale. Al momento non ci sono annunci ufficiali, inoltre la foto circola in rete già da una decina d’anni circa (fa parte di uno dei tanti servizi fotografici realizzati per promuovere la serie di ABC), dunque il tweet non può essere – almeno per il momento – considerato un annuncio di un nuovo progetto televisivo. Certamente la didascalia gioca molto sulla nostalgia per i personaggi. A trarre in inganno è anche il fatto che lo scatto usato per gli auguri, oltre ad essere uno dei meno utilizzati in rete e dunque sembrare potenzialmente inedito per qualcuno, includa solo personaggi idealmente ancora in vita. Altro dettaglio, questo, che ha fatto pensare ad un possibile indizio di un seguito, visto che tutte le attrici in foto, per come si è conclusa la trama nell’ultima stagione, potrebbero tranquillamente riprendere i loro ruoli. Accanto alle quattro protagoniste di tutte le stagioni – Eva Longoria, Teri Hatcher, Felicity Huffman e Marcia Cross – appare Dana Delany, interprete di Katherine Mayfair, e non, a titolo di esempio, Nicollette Sheridan, il cui amato personaggio di Edie Britt è invece morto nella stagione 5. Quest’ultima, peraltro, è stata protagonista anche di una causa legale contro il creatore della serie Marc Cherry, accusato di violenze fisiche e psicologiche ma dichiarato innocente da un giudice, quindi probabilmente non sarebbe stata inclusa a prescindere in un messaggio di auguri.

Desperate Housewives, le possibilità di un revival

La verità è che un revival di Desperate Housewives non sarebbe affatto una sorpresa nell’attuale contesto dell’industria audiovisiva in cui è ormai di tendenza andare a ripescare titoli anche molto recenti ma di grande successo, per riportarli in tv in forma nuova o semplicemente con una reunion dei protagonisti (vedi Friends o più di recente Harry Potter). D’altronde un colosso come HBO ha puntato sul revival di uno dei suoi cult più amati, Sex and the City, per spingere la neonata piattaforma HBO Max. Dunque perché non potrebbe accadere lo stesso per Desperate Housewives su Disney+ (dopo l’acquisizione di ABC da parte di Disney)?

Ma com’è finita Desperate Housewives?

Giova anche ricordare però il finale di Desperate Housewives che è forse tra i più completi e definitivi che si siano visti negli ultimi decenni: dopo aver a vario titolo sistemato le loro vicende personali, giudiziarie e professionali, Gabrielle, Bree, Lynette e Susan si sono riunite per l’ultimo giro di poker, promettendosi che non sarebbe stato l’ultimo. Poi però la voce fuori campo della serie, Mary Alice Young (Brenda Song), ha confermato che nonostante la “promessa fatta in tutta sincerità“, il proposito non è stato rispettato. Le casalinghe di Wisteria Lane non si sarebbero più incontrate perché avrebbero lasciato il quartiere nei mesi e negli anni successivi, ognuna per un motivo diverso ma tutte per iniziare una nuova vita e invecchiare lontano da Fairview. Per prima Susan Delfino, dopo la nota tragedia che l’ha colpita ferocemente nel finale della stagione, poi Lynette e Tom con meta New York, e ancora Gabrielle Solis che avrebbe ritrovato il successo nella moda e in tv, mentre Bree Van De Kamp sarebbe diventata una senatrice repubblicana del Kentucky. Un finale perfetto, ad eccezione di quell’imperdonabile uccisione di un personaggio molto amato a ridosso della fine, che sarebbe probabilmente un peccato rimaneggiare.

