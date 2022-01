Delitti in Paradiso 11 arriverà in Italia non prima di qualche mese dopo il debutto nel Regno Unito: la nuova stagione è anticipata dallo speciale natalizio Festa con Delitto, il primo film di Natale dedicato al format in occasione del decimo anniversario dal debutto. L’episodio da 90 minuti, trasmesso da Rai2 il 3 gennaio in prima visione assoluta, fa da raccordo tra la decima e l’undicesima stagione della serie.

Delitti in Paradiso 11 debutta su BBC One, per il pubblico inglese, il prossimo 7 gennaio. Dopo qualche mese, presumibilmente in estate come avvenuto con la scorsa stagione, arriverà anche in Italia su Rai2, che trasmette la serie in prima visione dal 2012.

Delitti in Paradiso 11 potrà contare su un gran numero di guest star, che si alterneranno nel corso della stagione: decine di attori e attrici più o meno noti al pubblico internazionale sono stati annunciati come protagonisti di puntata per gli 8 nuovi episodi della dramedy poliziesca creata da Robert Thorogood.

La trama di Delitti in Paradiso 11, oltre a dispiegarsi verticalmente con singoli casi da risolvere nell’atollo di Saint Marie, vedrà anche l’evoluzione del rapporto tra il protagonista Neville Parker (Ralf Little) e la collega Florence Cassell (Joséphine Jobert), giunto al bivio di una richiesta di primo appuntamento nel corso dello speciale di Natale. Il film si è concluso infatti con un cliffhanger che getta le basi per il ritorno dello show con la nuova stagione.

In attesa di Delitti in Paradiso 11, che presumibilmente non arriverà prima della fine della stagione televisiva 2021/2022 su Rai2. Intanto la rete ha deciso di riprogrammare in replica la decima stagione, trasmessa per la prima volta tra luglio e agosto dello scorso anno. Delitti in Paradiso 10 torna in onda dal 10 gennaio con due episodi ogni lunedì in prima serata.

