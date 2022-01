Con l’arrivo del 2022 diversi smartphone Android e iPhone si ritroveranno a non poter più utilizzare WhatsApp. Si tratta ormai di una consuetudine portata avanti dagli sviluppatori dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo che, con i costanti aggiornamenti, non ci sono possibilità per smartphone più vecchiotti di supportarli. Di recente, è stata quindi stilata una nuova lista di device sia Android che iPhone che, nell’arco di questo 2022, non potranno più utilizzare WhatsApp perché considerati troppo obsoleti per accogliere i vari aggiornamenti dell’app.

Lista aggiornata con iPhone e Android per i quali vedremo WhatsApp bloccato

Dunque, non solo trucchi utili per l’app, come quelli riportati ieri. Il punto è che ci sono, all’interno di quest’elenco, molti smartphone che continuano ad essere piuttosto utilizzati in Italia, probabilmente da persone più un là con l’età e che solo di recente si sono cimentate con questo mondo di WhatsApp e dei vari social. Purtroppo per loro c’è una cattiva notizia e bisogna pensare seriamente di dover cambiare smartphone, non puntando per forza su modelli costosi, ma che possano ritrovarsi con un aggiornamento del sistema operativo più recente.

La lista sta circolando da alcune ore, grazie all’approfondimento di alcuni siti legati al mondo Android. Vediamo a questo punto quali sono alcuni device che in questo 2022 si ritroveranno con WhatsApp bloccato: iPhone 6, iPhone 6S ed iPhone SE, Galaxy Trend Lite, il Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini e Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2. Sono solo alcuni di una lista molto più vasta che comprende anche device Huawei o LG come Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2 e Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual.

Sono solo alcuni degli smartphone che non potranno più utilizzare WhatsApp in questo 2022, il che lascia ben presagire come ormai molti di loro non verranno più usati. Fa però strano vedere un iPhone 6 che dovrà dire addio a WhatsApp, in genere i device di stampo Apple hanno una grande durata, ma se non funziona più l’app di messaggistica più utilizzata al mondo non ha nemmeno senso puntare più su tale smartphone. Se vi ritrovate solo con uno di questi smartphone dovete pensare seriamente di cambiarli.