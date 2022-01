Amanti del marchio Apple, se siete alla ricerca di uno smartwatch dall’aspetto elegante e ricco di funzionalità allora non potete perdervi la fantastica offerta di oggi, luned’ 3 gennaio, su Amazon di Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular), disponibile al prezzo di 601,77 euro (invece di 839,00 euro di listino). Il prodotto in questione sfoggia una cassa in acciaio inossidabile color oro da 44mm (adatto per polsi da 140‑220 mm) e cinturino in maglia milanese, sempre color oro. Il wearable è venduto e spedito dall’e-commerce e il pagamento può essere effettuato sia in un’unica soluzione sia in 5 rate mensili pari a 120,36 euro al mese. Inoltre, se siete utenti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e non sono previsti costi aggiuntivi. Vediamo insieme qualche dettaglio tecnico.

Con Apple Watch Series 6, modello GPS + Cellular, potrete inviare messaggi e trovare indicazioni stradali, il tutto senza utilizzare il telefono. Grazie al display Retina always-on, lo smartwatch si presenta 2,5 volte più luminoso sotto la luce del giorno, anche quando il polso è rivolto verso il basso. Con i nuovi quadranti personalizzabili si possono creare look su misura per voi. L’orologio intelligente del colosso di Cupertino è in grado di misurare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) grazie al nuovo sensore e ad una nuova app, tenere d’occhio il ritmo cardiaco, effettuare un ECG (elettrocardiogramma) direttamente dal polso quando e dove volete. Inoltre, con l’app sonno potete prendervi cura del vostro sonno per affrontare nei migliori dei modi la vostra giornata.

Offerta Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in acciaio... Con il modello GPS + Cellular telefoni, mandi messaggi e trovi...

Puoi misurare l’ossigeno nel sangue con un nuovo sensore e una nuova...

L’Apple Watch Series 6 è capace di misurare e registrare con precisione tutti i vostri allenamenti, come ad esempio corsa, yoga, bicicletta, ballo, nuoto e tanti altri ancora. Con questo dispositivo potrete sincronizzare musica, podcast e audiolibri. Insomma, tutto questo lo troverete a bordo di questo fantastico smartwatch, oggi in offerta su Amazon al costo di 601,77 euro nella colorazione oro (GPS + Cellular) e con cassa da 44mm.

Continua a leggere su optimagazine.com