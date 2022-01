L’ASUS Zenfone 9 è atteso per il 2022, e non come un dispositivo normale, bensì in qualità di telefono che sappia lasciare il segno come pochi altri fino a questo momento. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il prossimo top di gamma del produttore taiwanese dovrebbe montare due fotocamere verticali (come nel caso dello Zenfone 8) ed uno schermo secondario, ovviamente più piccolo di quello principale. Non sappiamo dirvi che tipo di mansioni tale pannello avrà, anche se è plausibile possa dare indicazioni sull’ora, la data e le notifiche ricevute (le informazioni essenziali, quelle che si vogliono avere sempre a disposizione, senza essere obbligati ad accendere il telefono).

Lo schermo secondario potrebbe essere sfruttato pure per scattare selfie con la doppia fotocamera posteriore, anche se è presto per dirlo. Oltre all’ASUS Zenfone 9 piovono indiscrezioni anche sul prossimo ROG Phone 6, che monterà uno schermo verticale, a differenza dei modelli attuali (che non riescono a sfruttare a pieno l’ampiezza dei pannelli). Non ci sono altre informazioni degne di nota sul conto del ROG Phone 6, che potrebbe essere presentato nel mese di marzo. Non cambia di molto la sostanza delle cose per l’ASUS Zenfone 9, anch’esso previsto per il lancio nel 2022 (il periodo dovrebbe essere quello dell’anno scorso, fino a prova contraria).

Se le previsioni dovessero rivelarsi corrette mancherebbero soltanto un paio di mesi alla presentazione dei prossimi top di gamma del produttore taiwanese (almeno per quanto riguara il ROG Phone 6). Al momento non possiamo dirvi di più, ma è già comunque importante essere riusciti ad intercettare qualche dettaglio in più su entrambi i dispositivi, che qualcuno di voi starà sicuramente attendendo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

