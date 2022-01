Ci sono ancora dei dubbi per quanto riguarda l’accredito della pensione di gennaio 2022, soprattutto per coloro che in questi giorni si stanno chiedendo quando viene pagata in banca. In verità, sul nostro magazine abbiamo già affrontato l’argomento, se pensiamo che presso gli uffici postali i pagamenti vengono effettuati da un po’ di giorni a questa parte. Tuttavia, alcuni appuntamenti non ci sono ancora stati, soprattutto in riferimento a coloro che procedono con la banca mese dopo mese.

Dettagli sull’accredito della pensione di gennaio 2022 e quando viene pagata in banca

In un contesto simile, dunque, diventa molto importante analizzare più da vicino i dettagli sull’accredito della pensione di gennaio 2022, provando ad analizzare anche quando viene pagata in banca. Negli uffici postali la situazione è chiara, al punto che oggi 3 gennaio pare essere in programma il saldo per l’ultimo gruppo. Sto parlando di coloro la cui iniziale del cognome è compresa tra la lettera S e la Z. Dunque, tra poche ore avremo la conclusione naturale di questo ciclo di pagamenti.

Ci sono poi altri due gruppi da prendere in considerazione. Da un lato, abbiamo i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution ed i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution. Anche per loro l’appuntamento è già scattato, visto che è possibile prelevare la quota prevista dagli sportelli ATM Postamat a partire dal 27 Dicembre 2021. Dunque, in questo frangente l’accredito è già avvenuto con successo.

Come sempre avviene in questi casi, a chiudere il cerchio con l’accredito della pensione di gennaio 2022 abbiamo coloro che si rivolgono agli Istituti di Credito. Quando avviene il pagamento in questo caso? Per quanto concerne la banca di riferimento, la Pensione Inps potrà essere prelevata allo sportello a partire da martedì 4 Gennaio 2022.