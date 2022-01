Mancano ormai quattro giorni all’attesissimo big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli. Purtroppo la variante Omicron del Covid-19 sta colpendo tantissime persone, compresi i calciatori ed in vista della partita, in programma giovedì 6 gennaio, ci saranno molte assenze, soprattutto nel club di De Laurentiis. Difatti, mister Spalletti ha solamente dieci giocatori di movimento disponibili, tra questi: oltre a Ospina e Meret tra i pali, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Ghoulam, Zanoli (per la difesa); Demme, Lobotka e Zielinski (per il centrocampo); Mertens e Politano (per l’attacco).

Si resta, inoltre, in attesa di capire meglio quali siano le condizioni di Lorenzo Insigne ed Fabian Ruiz, e il risultato dei tamponi eseguiti a Petagna e Malcuit (entrambi in isolamento per essere stati a contatto stretto con positivi). Come riporta l’edizione di oggi, domenica 2 gennaio, del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, ci sono talmente tanti assenti nel Napoli che il club rischierebbe quasi di non poter essere iscritto nella distinta da consegnare all’arbitro.

Facciamo il punto della situazione: Koulibaly, Anguissa e Ounas sono indisponibili perché impegnati con le rispettive Nazionali per la Coppa d’Africa (che inizierà in Camerun il prossimo 9 gennaio). L’ormai ex difensore Manolas è oggi un nuovo giocatore dell’Olympiacos; Mario Rui è squalificato per il giallo rimediato nell’ultimo match del 2021 contro lo Spezia. Ci sono poi Lozano, Osimhen ed Elmas, in isolamento rispettivamente in Messico, Nigeria e Macedonia perché positivi. Infine, l’attesa è tutta rivolta a Petagna e Malcuit, entrambi in Italia, ma in quarantena per un contatto stretto con un positivo. Si spera, inoltre, nell’idoneità di Insigne e Fabian Ruiz per poter giocare (almeno loro) il big match contro la Juventus di mister Allegri, che dal suo canto, dovrà fare a meno di Chiellini, Arthur e Pinsoglio (positivi al Covid). Insomma, non ci resta che attendere aggiornamenti in merito a tale situazione.

Continua a leggere su optimagazine.com