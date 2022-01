L’ex attrice di NCIS Emily Wickersham è appena diventata mamma: la Bishop dello storico procedurale di CBS ha annunciato su Instagram venerdì scorso di aver dato alla luce il suo primo figlio il 30 dicembre.

L’attrice di NCIS aveva lasciato la serie al termine della stagione 18, poco prima di rivelare la sua gravidanza in estate. Il lieto evento è avvenuto a ridosso di Capodanno: Wickersham ha dato alla luce Cassius Wickersham Dale, il suo primogenito nato dal matrimonio con il collega attore James Badge Dale, e ha mostrato al pubblico diverse foto del nascituro scattate a poche ore dal parto.

L’attrice di NCIS ha aggiunto un messaggio per il piccolo al suo annuncio pubblico: “Benvenuto nel mondo. Cassius Wickersham Dale nato il 30/12/21 appena in tempo per unirsi alla festa per festeggiare il nuovo anno. Sei più di quello che James Badge Dale ed io avremmo avrei mai potuto immaginare. Siamo così innamorati di te“, ha scritto Wickersham su Instagram presentando a tutti il suo bebè.

Il volto di NCIS, nel cast per quasi 8 anni nel ruolo dell’agente Ellie Bishop, ha annunciato a maggio che non sarebbe tornata nella serie per la stagione 19 (a sua volta connotata dall’addio del protagonista storico Mark Harmon). In un post sui social media aveva ringraziato cast, troupe e pubblico per quest’esperienza durata “172 episodi“, finora la più importante della sua carriera. Solo nel luglio successivo ha rivelato che sarebbe diventata mamma. Il suo personaggio è uscito di scena per intraprendere una missione segreta, dunque non è detto che non possa tornare in seguito, anche se la sua posizione nei confronti dell’NCIS è complicata da uno scandalo che l’ha portata ad essere congedata. Al momento Wickersham non ha annunciato i suoi programmi futuri sul piano della carriera, alla quale probabilmente tornerà a dedicarsi dopo qualche mese di maternità. Il suo ultimo episodio in NCIS è stato trasmesso da Rai2 lo scorso ottobre.

