The Resident 3 su Rai2. La lunga pausa natalizia sta per terminare e questo significa solo una cosa ovvero che Conrad e i suoi torneranno in corsia proprio a partire da questa settimana. Come vi avevamo già annunciato due settimane fa, The Resident 3 su Rai2 riprenderà la sua corsa a partire dal 7 gennaio per regalare al pubblico il rocambolesco finale della terza stagione e non solo.

Secondo le ultime novità sul palinsesto della rete giovane di casa Rai sembra proprio che la corsa del medical drama non si fermerà con gli ultimi episodi della terza stagione ma continuerà con i primi della quarta.

Salvo cambiamenti, da venerdì 21 gennaio, prenderà il via The Resident 4 fino a quando, forse a metà febbraio, lascerà il posto a NCIS 19. Se Rai2 confermerà la messa in onda di due episodi a settimana, molto probabilmente andrà in onda la prima parte della quarta stagione rimandando poi la seconda magari alla prossima primavera.

Ecco il trailer della quarta stagione del medical drama con Emily VanCamp e Matt Czuchry:

Le certezze sono sempre poche quando si tratta della Rai ma le uniche certezze sono proprio queste: il 21 gennaio andrà in onda The Resident 4 e a febbraio arriverà sugli schermi NCIS 19 dopo la settimana dedicata al Festival di Sanremo 2022. La quarta stagione della serie è quella che è andata in onda fino a giugno di questo 2021 regalando al pubblico importanti colpi di scena nella vita di Conrad e Nic che finalmente hanno avuto modo di realizzare il loro sogno d’amore. Siamo sicuri che i fan apprezzeranno sia il finale della terza stagione ma anche i primi episodi della quarta per un mese all’insegna di nuovi casi da risolvere e importanti novità riguardo la loro vita personale.

Il resto lo scopriremo a partire dal 7 gennaio quando The Resident 3 tornerà in onda in coppia con The Good Doctor 5.