La questione del Super Green Pass torna a farsi sentire: come riportato dal ‘corriere.it‘, il Governo Draghi starebbe spingendo per l’obbligo vaccinale per continuare a lavorare. Il 5 gennaio si tireranno le somme per provare a capire come provare a contrastare la curva epidemiologica, che non vuole fermarsi.

Il presidente del Consiglio resta sicuro di dover puntare sull’obbligo vaccinale per tutte le categorie professionali, estendendo il Super Green Pass a tutti gli altri lavoratori (come già fatto per i sanitari, il personale scolastico, le forze dell’ordine e per gli impiegati delle ditte esterne che svolgono servizi nelle Rsa). D’accordo anche il ministro Speranza sull’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori, almeno allo stato attuale delle cose. Il Super Green Pass, oltretutto, dovrà essere esibito, a partire dal 10 gennaio, anche per accedere ai mezzi di trasporto pubblico, inclusi quello locali, oltre che per usufruire di alberghi, consumare nei bar e nei ristoranti (anche all’aperto), accedere alle piscine ed ai centri benessere, culturali, sociali e ricreativi, praticare sport di squadra, utilizzare gli impianti di risalita delle piste da sci. Resta anche in vigore l’obbligo della mascherina all’aperto in tutta Italia (sui mezzi di trasporto, anche quelli locali, bisognerà indossare la Ffp2).

Per quanto riguarda gli studenti universitari, la misura dei lavoratori potrebbe riguardare anche loro, anche se il dialogo è ancora aperto e ci sono stati diversi scambi di opinioni contrastanti durante l’ultima cabina di regia del Governo. Per adesso l’obbligo vaccinale destinato agli studenti universitari sarebbe stato accantonato, anche se non è detta l’ultima parola (tutto si deciderà nei prossimi giorni, anche per quanto riguarda loro). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

