L’inedito speciale natalizio di Delitti in Paradiso arriva su Rai2 una settimana dopo il debutto assoluto su BBC One: l’episodio che fa da raccordo tra le stagioni 10 e 11 della dramedy poliziesca ambientata ai Caraibi va in onda anche in Italia a strettissimo giro rispetto alla première inglese, il 3 gennaio in prima serata.

L’episodio speciale natalizio di Delitti in Paradiso, trasmesso nel Regno Unito il 26 dicembre, è ambientato durante il Natale, quando l’ennesimo delitto sconvolge l’atollo di Saint Marie: l’apparente suicidio del magnate degli affari Philip Carlton (Anthony Calf) viene messo in discussione dopo che una cartolina di Natale insinua il dubbio che sia stato assassinato. Allo stesso tempo Neville Parker (Ralf Little) è alle prese con i suoi sentimenti per la collega Florence Cassell (Joséphine Jobert), che si è presa una pausa dal lavoro: il periodo natalizio si rivelerà l’ideale per confessarle i suoi sentimenti, ma non tutto andrà come previsto.

Ecco la trama dello speciale natalizio Delitti in Paradiso, dal titolo Festa con Delitto, che vede anche il ritorno di un personaggio già noto al pubblico della serie, quello dell’agente Dwayne Myers (Danny John-Jules), di ritorno a Saint Marie per aiutare la squadra.

Poco prima di Natale, sull’isola caraibica di Saint Marie, viene trovato un cadavere. A prima vista si tratta di suicidio, ma l’autopsia rivela che il corpo è stato spostato dopo la morte.

Lo speciale natalizio di Delitti in Paradiso si conclude con un classico cliffhanger, soprattutto in merito alla storyline sentimentale che coinvolge i protagonisti, in modo da preparare il terreno per la stagione 11, in onda nel Regno Unito già dal 7 gennaio. In Italia Rai2 trasmetterà la stagione 10 (già in onda lo scorso anno) in replica dal 10 gennaio in prima serata, in attesa dell’undicesima. Il film natalizio sarà disponibile anche in streaming su Raiplay.

Una prima serata dedicata agli appassionati del mondo crime 🔪



Domani alle 21.20 in prima visione assoluta 👉 “Delitti in Paradiso – Feste con delitto” su #Rai2 e su #RaiPlay 📺🍿 pic.twitter.com/3K8qEywmyU — Rai2 (@RaiDue) January 2, 2022

