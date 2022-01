Esistono diversi trucchi che riguardano l’app di WhatsApp, attualmente la più utilizzata in campo messaggistica. Questa volta vogliamo evidenziarne uno davvero particolare che ci permetterà di scoprire chi aggiunge il nostro contatto in rubrica. Sono ormai anni che WhatsApp ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare, sono davvero molto lontani i tempi dei semplici SMS, ora comunichiamo in modo estremamente veloce, potendo anche scambiarci file, video, immagini, effettuare chiamate, videochiamate e così via.

I trucchi per scoprire chi ci aggiunge su WhatsApp

Altri consigli, dunque, dopo quelli della scorsa settimana. Un mondo davvero vasto che si ritrova ad essere sempre più aggiornato con interessanti novità tecnologiche e ciò che preme maggiormente agli sviluppatori di WhatsApp è riuscire a facilitare sempre più la comunicazione.

Attraverso quest’app di messaggistica però è possibile anche arrivare ad un contatto che non è presente nella nostra rubrica, quando ad esempio veniamo aggiunti nei classici gruppi. Vogliamo a questo punto scoprire se ad esempio qualcuno abbia aggiunto il nostro numero in rubrica. Questo è possibile farlo attraverso un trucco davvero molto semplice, ma prima di spiegarlo è importante sapere come esistano diverse chat fantasma all’interno di WhatsApp.

Si tratta proprio di quei gruppi creati da qualcuno, dove tra l’altro siamo stati aggiunti, e che restano inattivi per molto tempo. In realtà però qualcuno presente all’interno di uno di questi gruppi inattivi può aver aggiunto il nostro contatto in rubrica, ovviamente a nostra insaputa. Con un trucco molto semplice possiamo scoprire chi lo ha fatto.

Quello che bisogna fare inizialmente è esplorare l’opzione chiamata “broadcast” che serve per mandare uno stesso messaggio a tutte le persone che volete, senza doverlo scriverlo tante volte, cercando di inviare un messaggio di qualsiasi tipo attraverso la funzione broadcast a tutti quei contatti che non riconoscete. Una volta inviato il messaggio bisogna controllare e se lo hanno ricevuto correttamente significa che hanno salvato il numero in rubrica. Un semplice escamotage che vi farà sapere se qualche utente di WhatsApp abbia il vostro contatto in rubrica.