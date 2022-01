Non sarà un 2022 semplice in termini di disponibilità PS5. Questo, almeno per ora, lo scenario che va a configurarsi per tutti coloro che da oltre un anno sono a caccia della console di Sony. Come vi abbiamo riportato alcuni giorni fa tramite un primo approfondimento a tema, è altamente probabile che non si riescano a fare passi in avanti significativi fino al secondo semestre dell’anno appena iniziato. Tuttavia, qualche informazione in più oggi 2 gennaio posso darvela.

Cosa aspettarsi sulla disponibilità PS5 nei primi mesi del 2022

Se da un lato difficilmente avremo disponibilità PS5 significativa fino a PS5, quanto riportato di recente da Tom’s Guide consente ai potenziali acquirenti del prodotto di mettersi l’anima in pace almeno fino a marzo. Già, perché la fonte ha citato previsioni di bilancio e fatturato per il colosso in questione, con dati per nulla positivi fino al termine del primo trimestre del 2022. Chiaro che in un discorso del genere la scarsa offerta di PS5, nettamente al di sotto della domanda di mercato, faccia tutta la differenza del mondo.

Appare scontato, ormai, che una svolta possa arrivare solo nel 2023, così come è chiaro che la situazione inizierà a migliorare gradualmente con il trascorrere dei mesi durante il 2022. Qualche disponibilità PS5 una tantum fino a marzo, come quelle che portiamo alla vostra attenzione grazie ai restock improvvisi di GameStop e Unieuro (molto più rari, da un po’ di tempo a questa parte), quelli di Amazon. In estate una prima svolta, prima dello sblocco totale dal prossimo Black Friday in poi.

Nel frattempo, come accennato, continueremo ad avvisarvi in tempo reale qualora qua e là dovesse venire a galla qualche altra disponibilità PS5 inattesa per il pubblico italiano, al netto delle previsioni che abbiamo portato alla vostra attenzione nella giornata di oggi.