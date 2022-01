Salta Amici di Maria De Filippi oggi: il 2 gennaio non va in onda l’appuntamento con la scuola più spiata d’Italia. Quando vedremo il primo speciale del 2022 in televisione? Per Amici di Maria De Filippi è la seconda settimana di pausa. Il motivo è presto detto: c’entrano le vacanze di Natale.

Al pari di tutte le scuole tradizionali, infatti, anche i ragazzi di Amici approfittano delle festività per godersi qualche giorno dalle rispettive famiglie e festeggiare al calore di casa. I concorrenti di Amici non sono quindi fisicamente negli spazi adibiti al programma, a Roma. Torneranno a scuola dopo l’Epifania, al pari di tutte le altri classi scolastiche italiane di ogni ordine e grado.

Per i ragazzi di Amici di Maria De Filippi il 2 gennaio è quindi ancora una giornata di pausa. Per questo motivo il programma non sarà trasmesso su Canale 5. Oggi pomeriggio non andrà in onda neanche Verissimo, guidato da Silvia Toffanin.

Al posto di questi due programmi, Mediaset trasmetterà soap opera e film di Natale. Alle 14.00 andrà in onda Beautiful e alle 14.20 Una Vita. Il palinsesto prevede poi il film The Christmas Carol alle 14.55, seguito dal film My Best Friend’s Christmas alle ore 16.45. Alle 18.45 è confermato l’appuntamento tradizionale con Caduta Libera.

Quando torna Amici in TV

Quando torna Amici in TV? Quando vedremo il primo speciale pomeridiano del 2022? La data di ripresa delle lezioni nel talent show è già nota, così come il primo speciale pomeridiano sulle reti Mediaset, atteso per domenica 9 gennaio, la prossima settimana.

Dal 9 gennaio quindi riprenderanno le sfide dei cantanti e dei ballerini e continuerà la loro corsa al serale primaverile. I dettagli sulla prossima fase del programma sono ancora da comunicare.