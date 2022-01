Iniziamo il nuovo anno con una delle offerte Amazon più amate in assoluto, ovvero quella relativa alla Xiaomi Mi Band 6 NFC, vostra al prezzo di 54,77 euro (se abbonati Prime), con reso gratuito e disponibilità immediata (l’articolo vi arriverà a casa il 4 gennaio, nel caso in cui decidiate di ordinarlo entro poche ore). Il prodotto è ‘Amazon’s Choice‘, con spedizione gratuita o consegna presso uno dei punti di ritiro disponibile (vi consigliamo di dare un’occhiata a quello più vicino a casa vostra, onde evitare di raggiungere posti troppo lontani).

La Xiaomi Mi Band 6 NFC è venduta e spedita da Amazon, un altro motivo per sceglierla senza pensieri. Il prodotto, lo diciamo per chi non lo conoscesse, vi consentirà di effettuare pagamenti contactless, a patto di avere a disposizione carte di credito, di debito o prepagate del circuito Mastercard emesse da Nexi e collocate da uno degli istituti bancari partner (il servizio presto verrà esteso alle carte Mastercard emesse da altre banche). La Xiaomi Mi Band 6 NFC resiste all’acqua, include un cinturino antibatterico, offre il controllo vocale con Alexa e montare uno schermo AMOLED da 1.56 pollici (grande a sufficienza per avere tutte le informazioni sempre a portata di polso).

Non dovreste affatto restare delusi dal braccialetto intelligente, che finalmente include la tanto sognata funzione NFC per i pagamenti contactless, a patto di avere una carta di credito, debito o prepagata del circuito Mastercard emesse da Nexi e collocate da una delle banche partner (che non sono per niente poche, fermo restando che presto il supporto verrà esteso a molti altri istituti bancari non ancora presenti in lista). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

