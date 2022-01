Ore complicate per Manuela Arcuri massacrata sui social dopo il suo ultimo messaggio Instagram. Questa volta l’attrice non si è limitata a postare video o qualche foto con tanto di sponsor ma ha pensato bene di dire addio a Pupetta Maresca, vedova del boss Pasquale Simonetti protagonista di uno degli episodi più eclatanti della storia della camorra quando, incinta al sesto mese di gravidanza, uccise il presunto mandante dell’omicidio di suo marito. Proprio in questi giorni la donna si è spenta ma la Questura ne ha vietato i funerali.

Ma se da una parte le è stato tolto qualcosa, dall’altra ci ha pensato Manuela Arcuri a far infuriare l’opinione pubblica postando una foto al fianco di Pupetta Maresca dicendole addio in modo appassionato e intenso definendola una donna coraggiosa e senza paura.

In particolare, Manuela Arcuri ha scritto ancora: “Agiva di impeto ..sbagliando più volte: “ho pagato con le mie lacrime le mie scelte!” Così racconta la sua tormentata vita, che io nel 2013 ho interpretato in una delle mie fiction di maggior successo. Addio Pupetta RIP”.

Ecco il post:

Le parole dell’attrice che, lo ricordiamo, le ha prestato il volto nella fiction che ha raccontato una versione romanzata della sua vita, ha voluto salutare così la donna che ha avuto modo di conoscere proprio sul set. Inutile dire che in molti hanno gridato allo scandalo consigliandole di cancellare il post perché molto probabilmente non conosce la storia che la riguarda. Altri ancora hanno travolto il profilo dell’attrice con accuse e offese al grido di “Vergogna”, quale sarà la reazione di Manuela Arcuri adesso?