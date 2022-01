Il Volo in Un Amore Così Grande: stasera su Canale 5 arriva il film che vede la partecipazione del trio pop-lirico con un cameo. L’appuntamento è alle ore 21.20 con il film diretto da Cristian De Mattheis che racconta una bellissima storia d’amore tra il protagonista e la musica.

A fare da colonna sonora alle vicende del giovane talentuoso c’è il trio amatissimo, protagonista di alcuni momenti speciali, fondamentali ai fini del racconto della storia.

Vladimir è un ragazzo italo-russo che arriva in Italia per inseguire il sogno di diventare un cantante lirico. Vive a San Pietroburgo. Sua madre è un ex soprano e da lei il giovane ha ereditato il suo talento e la sua vocalità che lo spingono a partire alla volta di Verona, la città italiana della musica lirica per eccellenza.

Dopo la scomparsa della madre, Vladimir si trasferisce a Verona, città nella quale vive anche suo padre, uomo che non ha mai conosciuto. A Verona trova l’amore: la fortunata ragazza che rapisce il suo cuore si chiama Veronica. Ma non solo questo: nella città scaligera, Vladimir è anche sulla buona strada per il successo.

Si esibisce per strada e incontra un manager che, affascinante dal suo grande talento, gli propone di aprire un concerto de Il Volo nella magica cornice dell’Arena di Verona. Non tutto è in discesa in Italia per il cantante lirico che dovrà spesso fare i conti con il suo carattere scontroso e spigoloso e con i fantasmi del passato legati alla scomparsa della madre.

Il Volo in Un Amore Così Grande

Il Volo in Un Amore Così Grande è presente in un cameo che vede Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sul palco dell’Arena di Verona. Per Vladimir sono una fonte d’ispirazione e rappresentano il trio lirico che ha già realizzato il sogno che il giovane protagonista rincorre.

Nelle parti cantante, a prestare la voce a Vladimir è Piero Mazzocchetti.