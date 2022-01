Galeotto fu il set: Emma Watson e Tom Felton avevano davvero una cotta l’uno per l’altra? La reunion di Harry Potter, andata in onda su HBO Max e in contemporanea con l’Italia su Sky, pare aver risolto questo mistero lungo vent’anni.

Mentre il cast parlava di come durante le riprese di Harry Potter e il calice di fuoco fossero ormai entrati nel pieno della loro fase adolescenziale, Daniel Radcliffe ha ricordato come lui ed Emma Watson fossero come fratello e sorella, tanto da scambiarsi consigli amorosi. Quando è emerso il tanto chiacchierato flirt tra l’attrice e il collega Tom Felton, i diretti interessati hanno voluto dire la loro, ovviamente un spezzoni separati.

“Emma ed io ci siamo sempre amati”, ha ammesso l’interprete di Draco Malfoy. Emma Watson ha invece raccontato la prima volta in cui si è presa una cotta per lui: erano bambini all’epoca del primo film, e durante le lezioni extra scolastiche, Felton ha fatto qualcosa che l’ha colpita:

Sono entrata nella stanza dove stavamo facendo il tutoraggio. Il compito che ci era stato assegnato era quello di disegnare l’aspetto di Dio secondo noi. Tom aveva disegnato una ragazza con un berretto all’indietro su uno skateboard. E non so come dirlo, mi sono innamorata di lui. Venivo tutti i giorni sul set e cercavo il suo nome sul foglio del programma. Se lui c’era, per me era una giornata bellissima. Aveva tre anni più di me, quindi per lui ero tipo sua sorella minore.

Felton ha poi aggiunto:

Sono diventato molto protettivo nei suoi confronti. Ho sempre avuto un debole per lei e ancora oggi è così. C’è sempre stato qualcosa tra noi, non so, è un legame.

Coloro che sperano ci sia stato qualcosa tra Emma Watson e Tom Felton resteranno delusi. L’attrice ha insistito sul fatto che non è mai accaduto nulla:

Niente è mai, mai, mai successo niente di romantico tra noi. Ci amiamo e basta. Questo è tutto ciò che posso dire.

Ne siamo davvero sicuri?