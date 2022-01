Con l’esordio del 2022 è giunta anche una nuova indiscrezione per quanto riguarda il OnePlus 10 Pro. Infatti, su Twitter, Ishan Agarwal ha pubblicato un elenco che racchiude quelle che dovrebbero rivelarsi le principali specifiche tecniche e un’immagine render del possibile design del nuovo smartphone top di gamma del produttore cinese. Questi non sono altro che rumors già discussi nei precedenti giorni, ma che vanno ad aggiungersi alle informazioni tecniche che il telefono dovrebbe avere. Vediamo insieme quali sono i dettagli.

Full Specifications of the OnePlus 10 Pro!



– 6.7" QHD+ 120Hz LTPO

– 5,000 mAH, 80W SuperVOOC

– 50W AirVOOC (+ Reverse WC)

– Snapdragon 8 Gen 1

– 48MP+50MP+8MP 2nd Gen Hasselblad Camera

– 32MP Front

– Stereo Speakers

– OxygenOS 12

– LPDDR5+UFS 3.1

– 163×73.8×8.5mm#OnePlus10Pro pic.twitter.com/vLhXVmCcwx — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) December 31, 2021

Il OnePlus 10 Pro dovrebbe essere dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Quanto al display, il device dovrebbe sfoggiare un pannello AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+, tecnologia LTPO e refresh rate a 120Hz. Lo smartphone della società di Shenzhen avrà a bordo 12GB di memoria RAM LPDDR5 e di 128GB di stogare con tecnologia UFS 3.1. Lato software, il device di punta OnePlus dovrebbe sfoggiare l’interfaccia OxygenOS 12 (che si baserà sull’ultima versione del sistema operativo Android 12). In merito al comparto fotografico, lo smartphone monterà un unico sensore da 32MP per la fotocamera frontale, mentre la fotocamera principale dovrebbe essere creata in partnership con il noto marchio Hasselblad e contare su 3 sensori, di cui quello principale da 48MP, assistito da un sensore da 50MP e da uno da 8MP.

Il OnePlus 10 Pro dovrebbe avere due altoparlanti stereo e una batteria da 5.000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida a 80W in modalità cablata SuperVOOC e a 50W in modalità wireless AirVOOC. Inoltre, il telefono avrà anche ilsupporto alla ricarica inversa Reverse WC. Lo smartphone top di gamma probabilmente sarà lanciato sul mercato il prossimo 11 gennaio, ma ancora nulla di tutto ciò è stato confermato, dunque non ci resta che aspettare per capire cosa esattamente accadrà quel giorno.

