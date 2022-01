Bisogna parlare molto chiaramente di bufala quando si cita Tucidide ed una sua presunta frase diventata improvvisamente virale sui social, vale a dire “la paura della peste distrusse Atene, non la Peste“. Esattamente come detto alcuni giorni fa a proposito di una nota AIFA mal interpretata (ne abbiamo parlato con un altro articolo, anche qui ci sono tante cose da precisare, affinché non passi un messaggio sbagliato che puntualmente viene ricondotto al particolare momento storico che stiamo vivendo con il Covid.

Come nasce la bufala su Tucidide e sulla frase “la paura della peste distrusse Atene, non la Peste”

Andiamo per gradi. Da alcune ore gira nuovamente su Facebook il meme contenente la frase “la paura della peste distrusse Atene, non la Peste”. Si tratta di una metafora che in tanti vogliono associare alla nostra epoca. Parliamo soprattutto dei negazionisti e di coloro che non credono ai provvedimenti (non solo sui vaccini) attuati per arginare la diffusione del Covid. Al di là delle opinioni che tutti possono maturare, giuste o sbagliate che siano, la citazione di Tucidide in questo caso non ha alcun senso.

Basta consultare la sua opera in versione originale, concentrandosi prevalentemente sui paragrafi 51 e 52. Quelli in cui, non a caso, si parla proprio della peste. Alzi la mano chiunque riesca a recuperare il virgolettato con il quale Tucidide affermi che “la paura della peste distrusse Atene, non la Peste”. In realtà, il suo intento è l’esatto opposto. Solo leggendo in modo più approfondito il Libro II della “Guerra del Peloponneso” ci si accorge che il messaggio da lui lanciato sia del tutto differente.

Contestualizzando bene il tutto, infatti, ci si accorge che a detta di Tucidide la peste sia stata alimentata proprio dall’assenza di strumenti utili per la mitigazione e soprattutto per il distanziamento sociale. A prescindere da questo, manca totalmente qualsiasi riferimento alla frase “la paura della peste distrusse Atene, non la Peste”.