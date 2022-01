Il prezzo degli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) continua ad essere piuttosto allettante su Amazon, con uno sconto che potrà far capitolare molti utenti alla ricerca di questi auricolari di ultima generazione di stampo Apple. Bisogna però fare una premessa, sul famoso sito di e-commerce la disponibilità di questi accessori varia con il passare dei giorni, ciò significa che in poco tempo passano dall’essere disponibili all’essere indisponibili e viceversa.

Gli ultimi aggiornamenti sulla disponibilità di AirPods Pro su Amazon

Dunque, un aggiornamento importante, dopo le notizie riportate a Natale. Quanto riportato prima può comportare dei ritardi nella spedizione, ma una volta effettuato l’acquisto non avrete preoccupazioni per quanto riguarda la variazione di prezzo. Il consiglio quindi è di poter acquistare questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) nel momento in cui il prezzo risulta essere piuttosto favorevole, come quest’oggi e poi attendere che arrivi a casa anche dopo qualche settimana.

Offerta Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e...

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

Vediamo a questo punto più nel dettaglio qual è il prezzo suggerito da Amazon quest’oggi per questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). Tali accessori Apple potranno essere vostri spendendo la cifra di 195 euro, costo che deriva dallo sconto del 29% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza, ossia di 279 euro. Si arriva quindi ad un risparmio di oltre 80 euro, un bel gruzzoletto da mettere da parte per altre spese.

Quali sono le caratteristiche di questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021)? In primis c’è la cancellazione attiva del rumore per bloccare tutti i rumori esterni e potersi immergere completamente nell’ascolto della musica. Si può anche optare però per la modalità trasparenza, in modo da poter sentire ciò che accade intorno. Altro aspetto di rilievo di questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) è l’audio spaziale, con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale.

Non manca poi l’EQ adattiva, in grado di calibrare il suono della musica in base alla forma del vostro orecchio. Infine si tratta di un prodotto resistente all’acqua ed al sudore. Sta a voi decidere se approfittare o meno di tale sconto per AirPods Pro con la nuova disponibilità.