Ci stiamo avvicinando lentamente al giorno dell’uscita dei vari Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22 Ultra, al punto che stanno venendo a galla ulteriori indiscrezioni sulle scelte strategiche del produttore coreano coi top di gamma che potremo toccare con mano nelle prossime settimane. Dopo aver analizzato la questione della memoria, come osservato con l’articolo pubblicato di recente, oggi 1 gennaio dobbiamo concentrarci nuovamente sui colori pronti al lancio con la nuova serie.

Rumors sui colori scelti per il Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22 Ultra

Quali sono le ultime informazioni reperite a proposito dei colori che dovremmo toccare con mano per i vari Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22 Ultra? Indicazioni in merito ci arrivano come sempre da SamMobile, che a sua volta cita 91mobiles. Il sito afferma di essersi imbattuto in alcuni rendering del Galaxy S22 e del Galaxy S22 Ultra che ci mostrano varie varianti di colore di entrambi i dispositivi.

Ad esempio, si afferma che il Samsung Galaxy S22 sarebbe stato raffigurato in quattro diverse colorazioni. Si parla di verde, oro rosa, Phantom Black e Phantom White. Tuttavia, ho appreso in precedenza che lo stesso Galaxy S22 potrebbe essere offerto in più colori, tra i quali potrebbero fare la differenza azzurro e beige. Si dice anche che queste opzioni possano rimanere esclusive del sito web di Samsung o di alcuni mercati. Il Samsung Galaxy S22 Ultra ha certezze su Phantom Black e Phantom White, verde e forse rosso.

Un’ultima nota sui Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22 Ultra. Ad inizio articolo ho detto volutamente che ci stiamo avvicinando “lentamente” al loro esordio sul mercato. La ragione è semplice, in quanto le ultime voci di corridoio ci dicono chiaramente che l’uscita della nuova serie potrebbe essere rimandata, rispetto al solito appuntamento di fine febbraio previsto dal colosso coreano. Vi faremo sapere al più presto se il Covid e le difficoltà dei fornitori determineranno effettivamente uno scenario di questo tipo.