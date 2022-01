Prima di raggiungere la popolarità globale con la serie Lucifer, Tom Ellis ha dichiarato di aver sostenuto un provino per un altro show di successo, Outlander. Il ruolo? Decisamente l’opposto del carismatico ed elegante diavolo che abbiamo visto per sei stagioni nel fantasy di Netflix.

Il protagonista di Outlander, Sam Heughan, ha partecipato insieme all’amico di lunga data, Tom Ellis, a una recente sessione di domande e risposte per la rivista londinese Square Mile. Tra gli argomenti affrontati durante la conversazione c’erano domande sulla vita privata e professionale di Sam Heughan.

A un certo punto dell’intervista, Tom Ellis ha raccontato di aver fatto un’audizione per la serie Outlander, ma non nel ruolo del protagonista: “Non per Jamie Fraser, ma per la parte di Tobias Menzies, Black Jack Randall”. Il collega e amico Heughan è apparso sbalordito, segno che non aveva assolutamente idea di un tale provino, infatti la sua risposta è stata: “In primo luogo, amico, non sono sicuro di come mi sarei sentito sapendo che avresti dovuto aggredirmi.”

I fan che hanno guardato Outlander dall’inizio sanno che l’attore si stava riferendo al finale della prima stagione, in cui Jamie viene violentato da Randall nella prigione di Wentworth. La scena è altamente drammatica e l’episodio segnerà per sempre la vita del guerriero scozzese. Tobias Menzies ha interpretato sia Black Jack, il sadico ufficiale britannico ossessionato da Jamie, sia il suo discendente nel futuro, lo storico Frank Randall, marito di Claire all’inizio della serie.

Dopo che Ellis e Heughan hanno spiegato come le riprese di tale scena sarebbero state “difficili” per loro, il protagonista di Outlander ha aggiunto: “In realtà, saresti stato fantastico [a recitare la parte] perché Frank Randall è un personaggio affascinante e adorabile. Poi c’è Black Jack, l’altra parte che avresti dovuto interpretare, che è semplicemente violento. Tobias fa un lavoro fantastico, ma sarebbe stato molto diverso”.

