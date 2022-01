Ultimo appuntamento con S.W.A.T. 4 su Rai2, la sera di Capodanno: la programmazione della serie si ferma dopo il finale della quarta stagione, che la rete ha trasmesso quest’autunno ogni sabato, insieme al thriller Clarice, anch’esso giunto al termine il 1° gennaio.

S.W.A.T. 4 si conclude con gli episodi 17 e 18, in anticipo rispetto alle precedenti stagioni che ne avevano contati tra i 21 e i 23. La riduzione nel numero di episodi si è resa necessaria per via delle restrizioni incontrate da tutte le produzioni televisive negli Stati Uniti nel corso sell’ultimo anno a causa della pandemia da Coronavirus.

S.W.A.T. 4 ha debuttato in prima visione assoluta su Rai 2 lo scorso ottobre. Si tratta della penultima stagione in ordine di tempo per la serie poliziesca sviluppata da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan, basata sull’omonimo format tv del 1975 e sulla trasposizione cinematografica del 2003 con Samuel L. Jackson, S.W.A.T. – Squadra Speciale Anticrimine. La quinta stagione ha debuttato quest’autunno su CBS ed è ancora inedita in Italia.

Ecco le trame di S.W.A.T. 4 per gli ultimi due episodi in onda il 1° gennaio dalle 21.10 in prima visione su Rai2, intitolati rispettivamente Circolo vizioso e Veritas vincit.

Hondo e i suoi uomini si trovano a fare i conti con un giro di trafficanti della prostituzione, che adescano e poi costringono delle ragazze a vendere il proprio corpo. La vita delle ragazze, tenute prigioniere, è in pericolo. Tan reagisce portando alla luce una sua dolorosa esperienza personale. Intanto Deacon viene preso di mira da alcuni colleghi poliziotti che lo considerano un traditore per aver denunciato Durham e gli altri, mentre Street scopre di essere un donatore compatibile con la madre…

Gli Imperial Dukes sono tornati e stanno organizzando una controprotesta per fare in modo che scoppi una vera e propria guerra a Los Angeles. Inoltre, Hondo affronta le conseguenze di una decisione coraggiosa che minaccia il suo futuro e Tan fa un grande passo nella sua vita personale.

S.W.A.T. 4 lascia il posto da sabato 8 gennaio a FBI, in onda con gli episodi inediti della stagione 4, e alla prima stagione di FBI: International, il nuovo spin-off del franchise creato da Dick Wolf, dedicato agli agenti d’élite dell’International Fly Team dell’FBI con sede a Budapest incaricati di neutralizzare le minacce contro gli Stati Uniti provenienti da tutto il mondo. S.W.A.T. 5 arriverà su Rai2, con tutta probabilità, soltanto nell’autunno del 2022.

