A poche ore dallo scoccare del primo minuto del 2022 arrivano gli auguri di Buon Anno degli artisti, che si sono precipitati sui social per festeggiare insieme ai suoi follower tra brindisi e fuochi d’artificio. Per alcuni c’è stato il tempo sufficientemente ristretto per postare uno sticker con un semplice “buon anno” glitterato, per altri è stata un’occasione per abbandonarsi in lunghe riflessioni su questo biennio fatto di angoscia, rinunce e limitazioni. Sperare nel 2022 può essere un cliché, ma la speranza è sempre l’ultima a morire.

Mentre Tiziano Ferro ha colto l’occasione per annunciare il nuovo album, Emis Killa riesce a essere ironico e cinico anche nel primo dell’anno con un: “Mi sa che anche quest’anno succhierete il ca**o. Auguri” in netto contrasto con Zucchero che in una foto esclama: “Happy New Year!”. I Modà ci augurano “amore, felicità, musica e tanta buona fortuna”. Una fiduciosa Alessandra Amoroso – che continua ad auto-citarsi per Tutto Accade – scrive: “Il meglio deve ancora venire” e ci augura “entusiasmo, energia, salute e amore”. Foto di famiglia per Laura Pausini con un laconico “buon anno”.

Piero Pelù è più crepuscolare e riflessivo. Il 2021 è stato un anno di perdite per lui e per i Litfiba, per questo si chiede: “2021, impareremo dai tuoi errori?”. Ermal Meta ci augura di liberarci dalle persone tossiche mentre Fedez, in quarantena dopo esser risultato positivo al Covid insieme alla moglie Chiara Ferragni, scrive: “Nella speranza che i nostri (e i vostri) figli riescano a vivere un’infanzia sempre più vicina a quello che prima chiamavamo normalità, buon anno a tutti”.

Nek, reduce dalla sua partecipazione a L’Anno Che Verrà, scrive: “Non c’è augurio più bello che amare ed essere amati” e si unisce agli auguri di Buon Anno degli artisti.

