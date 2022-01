Doc Nelle tue Mani e Le Indagini di Lolita Lobosco sono tra i programmi più visti dell’anno insieme al Festival di Sanremo e, manco a dirlo, a Il Commissario Montalbano. Con entusiasmo e orgoglio proprio Gabriella Genisi, mamma di Lolita Lobosco, ha postato sui social la classifica dei programmi più visti dell’anno che si è concluso ieri sera e non possiamo non notare che tra i primi posti ci sono proprio due fiction Rai e, soprattutto, moglie e marito.

Luca Zingaretti, saldo al primo posto con Il Metodo Catalanotti, ha sfidato la moglie Luisa Ranieri che con la sua irriverente Lolita si ferma appena fuori dal podio al quarto posto a pochi passi da Doc Nelle tue Mani, la vera rivelazione della scorsa stagione televisiva. La Rai non può far altro che gongolare ma, soprattutto, fermarsi a riflettere sul futuro della sua programmazione: davvero dovrà fare a meno di Montalbano?

Il Metodo Catalanotti ha registrato oltre nove milioni di spettatori piazzandosi al primo posto di questa classifica subito prima del Festival di Sanremo 2021 che chiude in seconda posizione. In terza troviamo Luca Argentero e il suo Doc Nelle tue Mani che presto tornerà in scena con gli episodi inediti della seconda stagione. Basta scorrere poi la classifica per rendersi conto che nei primi dieci posti ben 5 (o 6 se teniamo conto di Montalbano) sono occupati dalle fiction Rai.

In particolare, al sesto posto, subito dietro L’Anno che Verrà, troviamo Màkari, la fiction con Claudio Gioè che ha già ottenuto una seconda stagione, e all’ottavo e al nono, rispettivamente, Mina Settembre (già rinnovata) e Leonardo. Quale sarà la fiction più vista del 2022 se davvero la Rai deciderà di rinunciare ad una pietra miliare come Montalbano? I fan sperano che la ‘memoria’ del Commissario non venga travolta da una sorta di spin-off o da un volto nuovo pronto a prendere il posto di Zingaretti.