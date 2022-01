Cambia il regolamento di Sanremo 2022 per quanto riguarda il voto delle giurie e le cover che i 25 cantanti in gara nella categoria dei Campioni dovranno presentare al Festival. La modifica è del 29 dicembre ed è stata pubblicata attraverso comunicazione ufficiale sul sito stesso del Festival di Sanremo 2022.

Le modifiche riguardano da un la scelta delle canzoni dei Campioni che ascolteremo nella quarta serata, dall’altro la percentuale di voto delle giurie coinvolte nelle prime due serate del Festival.

Le cover dei Big di Sanremo 2022

La prima modifica al regolamento di Sanremo 2022 comunicata dalla Rai riguarda la scelta delle cover. I Big sono in fase di selezione delle canzoni edite di altri artisti da presentare sul palco del Festival e la notizia del giorno è che potranno scegliere tra una rosa di brani molto più ampia.

Le canzoni potranno essere sia del repertorio italiano che internazionale, come comunicato in precedenza. Potranno essere degli anni ’60, ’70 e ’80 ma anche degli anni ’90, questa la vera novità. I cantanti in gara tra i Big quindi potranno selezionare anche brani rilasciati tra il 1990 e il 1999, questa la modifica al regolamento.

Si legge:

Le Cover che verranno interpretate dagli Artisti in gara durante la Quarta Serata del Festival potranno essere scelte dal repertorio italiano ed internazionale non solo degli anni ’60, ’70 e ’80, ma anche degli anni ’90.

La votazione

La seconda novità che modifica il regolamento di Sanremo 2022 riguarda le giurie. Viene comunicato che nelle prime due serate della competizione canora, le tre componenti di voto avranno peso pari ad un terzo sui risultati complessivi.

Sia nella Prima che nella Seconda Serata le tre componenti di voto (giuria della carta stampata e tv, giuria delle radio, giuria del web) in cui viene suddivisa la Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web avranno ognuna un peso uguale pari a un terzo sui risultati complessivi delle votazioni.