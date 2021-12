Sky Atlantic sceglie The Ibiza Affair per la programmazione della notte di Capodanno: la miniserie in 4 parti va in onda in prima tv il 31 dicembre in prima serata, con tutti gli episodi che compongono la prima stagione.

The Ibiza Affair è una miniserie tedesca che ha debuttato solo quest’anno – titolo originale Die Ibiza Affare – distribuita in Europa da Sky: in Italia va in onda per la prima volta la sera di San Silvestro, occupando l’intera prima serata.

The Ibiza Affair può essere classificato come un political drama ma anche una serie storica, visto che il soggetto è basato su una vicenda realmente accaduta negli ultimi anni: la serie nasce infatti come adattamento del libro omonimo dei giornalisti Frederik Obermaier e Bastian Obermayer e propone una ricostruzione drammatizzata dello scandalo politico che travolse il governo austriaco nel 2019, il cosiddetto Ibiza Affair, provocando la caduta dell’esecutivo con conseguenti elezioni anticipate.

La trama di The Ibiza Affair parte nel 2017 e racconta gli eventi che portano all’incontro tra i politici Heinz-Christian Strache e Johann Gudens. Dalla collaborazione tra l’avvocato viennese Ramin Mirfakhraito con il detective Julian Hessenthaler nasce un piano per far emergere una serie di atti suo illegali compiuti all’interno del partito conservatore all’epoca alla guida del governo e soprattutto da parte del presidente Heinz-Christian Strache. Un ruolo cruciale è quello svolto da una presunta nipote di un oligarca russo, assunta per girare il celebre video di Ibiza in cui il politico fa ammissioni sconvolgenti sulla politica del suo Paese. Protagonisti di The Ibiza Affair sono Nicholas Ofczarek e David A. Hamade, diretti da Christopher Scherr.

The Ibiza Affair va in onda il 31 dicembre dalle 21.10 sul canale 110 di Sky ed è disponibile anche on demand e in streaming su Now.

