Stasera su Rai3 la notte di San Silvestro è in compagnia del Circo di Montecarlo. L’appuntamento è alle ore 21.05, dopo il messaggio di Mattarella sull’anno che volge al termine e sul 2022 ricco di speranza.

Come tradizione vuole, in occasione delle festività, torna l’appuntamento in televisione con il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. Due gli appuntamenti previsti in televisione, entrambi in prima serata: dopo la prima parte dell’evento TV, venerdì 24 dicembre, stasera è attesa la seconda serata dedicata al Circo.

Alla conduzione c’è Melissa Greta Marchetto, che presenterà una competizione tra artisti provenienti da ogni angolo del pianeta. Si rinnova quindi l’appuntamento con il circo attraverso una gara tra eccellenti professionisti del settore. Alla valutazione c’è una giuria di esperti presieduta dalla principessa Stephanie di Monaco.

Al termine della serata di intrattenimento, Stephanie e Alberto II di Monaco consegneranno gli oscar del circo: il clown di bronzo, d’argento e d’oro.

Cosa vedremo stasera, venerdì 31 dicembre? Se alla vigilia di Natale è stato proposto al pubblico Rai un best of delle performance più entusiasmanti e significative della scorsa edizione, ciò che vedremo stasera, venerdì 31 dicembre, sarà la 44esima edizione del festival ossia la gara tra i professionisti che si chiuderà con l’assegnazione dei tre premi dell’edizione 2022.

Le luci della pista si accenderanno sul doppio trapezio volante dei Flying Tuniziani; sulle prodezze dei Martinez Brothers, artisti giovanissimi ma già entrati nel Guinness dei primati per le loro performance acrobatiche; sull’allegria della festa nuziale della Troupe Efimov, in un numero indimenticabile di salti acrobatici al tappeto elastico; sulla sensualità assoluta dell’innovativo numero di equilibrismo e contorsioni della bellissima Maria Saratch.

Da non perdere i numeri equestri del Circo Knie, con il grande carosello di 30 cavalli condotti da Maicol Errani. Risate assicurate infine con la surreale clownerie del belga Elastic e, soprattutto, con il “Principe dei clown” Henry Ayala che, oltre a presentarci le sue gag irresistibili, ci stupirà con un numero impressionante di funambolismo.