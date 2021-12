La morte di Paolo Calissano ha sconvolto colleghi e fan e a loro si è unita anche Sara Ricci, l’attrice che per anni ha prestato il volto alla dolce Adriana di Vivere. La soap italiana che ci ha tenuto compagnia per anni regalando al pubblico colpi di scena e grandi storie d’amore compresa quella di Adriana e Bruno, un rapporto che l’attrice Sara Ricci non ha dimenticato e non dimenticherà mai.

Proprio qualche ora fa Sara Ricci ha voluto ricordare l’amato collega sui social ma poi ha preso la parola postando una serie di video nelle storie di Instagram mostrandosi disperata e in lacrime parlando della splendida anima che Paolo Calissano era e ammettendo di sentirsi in colpa per non aver fatto molto di più. Spesso e volentieri hanno parlato dopo le ore di girato e si sono ritrovati a condividere dolori e momenti complicati ma a quanto pare le cose per l’attore non sono mai migliorate.

Sara Ricci non scende nei dettagli dei racconti di Paolo Calissano ma sicuramente, chi lo segue, conosce bene alcuni fatti di cronaca che lo hanno coinvolto e sempre per questioni di droga. L’attrice poi si sfoga parlando direttamente con il collega e amico: “Paolo avessi potuto fare qualcosa di più lo avrei fatto, parlavamo tantissimo un tempo ma purtroppo non ci sentivamo da anni ma era una persona davvero carina, era bello passare del tempo con lui”. In molti si dicono d’accordo con l’attrice e provano a consolarla per questo suo dolore ma molti altri trovano fuori luogo il suo sfogo in lacrime in queste ore.

A lei si è unita poco fa anche un’altra collega, Vanessa Incontrada, e molti altri se ne aggiungeranno, ne siamo certi, visto che Paolo Calissano è stato spesso in tv come ospite, concorrente e attore.