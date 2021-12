La Coppa d’Africa è ormai alle porte, mancano davvero pochi giorni al suo inizio: la competizione, infatti, è in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. Tre sono i calciatori del Napoli che sono stati convocati dalle rispettive Nazionali, ossia: Koulibaly (per il Senegal), Anguissa (per il Camerun) e Ounas (per l’Algeria). Avete letto bene: tra i convocati manca il nome di Osimhen, il centravanti nigeriano salterà in via ufficiale la competizione internazionale africana. La Federcalcio nigeriana, attraverso i propri canali, ha pubblicato il nuovo elenco dei convocati e tra questi manca proprio il numero 9 azzurro, che quindi non parteciperà al torneo.

Victor Osimhen quindi salterà ufficialmente la Coppa d’Africa. L’ex Lille, ad oggi, si trova in Nigeria e ancora non può tornare in Italia in quanto sta osservando il periodo di quarantena perché risultato positivo (per la seconda volta in un anno) al Covid-19. Sappiamo che la punta partenopea dovrà sottoporsi alla visita di controllo al volto (che sarà eseguita dal professor Tartaro) fissata nei primi giorni della prossima settimana, con l’attesa ovviamente che l’ultimo tampone risulti negativo. Al suo posto la Nigeria ha convocato Abdullahi Shehu, 28enne centrocampista o difensore dell’Omonia.

Già nella giornata di ieri circolavano indiscrezioni circa la sua assenza in Coppa d’Africa, ma oggi, venerdì 31 dicembre, è giunta l’ufficialità della notizia. Il nigeriano è stato escluso dalla lista dei convocati. La decisione di escludere Osimhen è legata principalmente alla sua positività al Coronavirus, emersa nella giornata di ieri. Al posto del 23enne di Lagos la Nigeria c’è Henry Onyekuru dell’Olympiacos. Inoltre, Osimhen-Onyekuru non stato l’unico cambio: infatti, sono stati esclusi dalla lista anche Abdullahi Shehu, Emmanuel Dennis e Leon Balogun per lasciar spazio a Tyronne Ebuehi (che gioca nel Venezia), Peter Olayinka e Semi Ajayi.

Continua a leggere su optimagazine.com