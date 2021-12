In un mondo dominato da contenuti in streaming, c’è sempre chi utilizza altri modi per usufruirne. Il sito TorrentFreak ha stilato una classifica delle 10 serie tv più piratate del 2021. Rispetto al passato, la lista dei titoli cambia: a dominare c’è Disney+, che quest’anno ha lanciato contenuti Marvel quasi ogni settimana, permettendo ai fan di guardare programmi sempre più variegati.

Il podio delle serie tv più piratate del 2021 va a WandaVision, acclamata primo show dei Marvel Studios che si è guadagnato ben 23 nomination agli Emmy Awards, portandone a casa tre. Nella top 10 troviamo altri contenuti televisivi della Casa delle Idee, tutti usciti quest’anno: Loki, The Falcon and The Winter Soldier, Hawkeye e la serie animata What If?.

Le altre piattaforme di streaming sono costrette ad accontentarsi delle briciole. La seconda stagione di The Witcher, uscita il 17 dicembre, è riuscita a rientrare in questa classifica, così come La Ruota del Tempo, il fantasy di Prime Video.

Nel suo rapporto, TorrentFreak ha spiegato: “Vale la pena notare che il traffico BitTorrent costituisce solo una piccola parte del panorama della pirateria”. Durante la prima metà del 2021, il 94% dell’attività di pirateria è avvenuta sui siti di streaming, “il che indica il declino dei siti torrent come via per consumare contenuti rubati”, come scrive Muso, una società di monitoraggio della pirateria con sede nel Regno Unito.

Variety fa notare che la classifica di TorrentFreak si basa sui singoli episodi; ciò significa che nella lista sono presenti le serie tv le cui intere stagioni sono state piratate per intero sui siti di download, quindi compresse in un unico file e pronte per essere scaricate. Questo spiega perché successi internazionali come La Casa di Carta e Squid Game non sono rientrati nella classifica.

Ecco le 10 serie tv più piratate del 2021, via Torrent Piracy Networks: