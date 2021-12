L’impatto di The Morning Show ha superato ogni aspettativa ed è andato ben oltre il dibattito sul tema delle molestie sessuali nel mondo del lavoro. Secondo un’inchiesta del Wall Street Journal, riportata da The Hollywood Reporter, durante la fase di sviluppo della serie di Apple Tv+ è stato scoperto un grave caso di molestie sessuali su cui è partita un’indagine.

Nel periodo in cui il creatore di The Morning Show, Jay Carson, stava facendo delle ricerche sul tema per dare forma al progetto, si è imbattuto in una persona che ha accusato il produttore tv Michael Corn di aver commesso abusi sessuali. Gli eventi in questione si sono verificati nell’ambito di ABC News, una delle società di produzione della compagnia Disney: Carson ne è venuto a conoscenza parlando con Kirstyn Crawford, che gli ha raccontato la sua esperienza personale.

Lo sceneggiatore di The Morning Show si stava documentando sul mondo della televisione e sugli abusi che si nascondono dietro le telecamere, quando si è imbattuto in questo caso di reali molestie sessuali: Crawford gli ha raccontato che nel 2015 è stata abusata sessualmente dal suo capo, Michael Corn, produttore esecutivo dello show mattutino Good Morning America. Lo stupro sarebbe avvenuto a bordo di un’auto a noleggio, mentre entrambi si stavano recando a coprire la cerimonia degli Oscar di quell’anno. Inoltre la produttrice ha incolpato anche Corn di aver creato un ambiente di lavoro tossico e ha sostenuto che né la ABC né la Walt Disney Company abbiano voluto indagare quando la notizia è stata portata alla loro attenzione nel 2017.

Carson si è ritrovato così a scoprire qualcosa che nell’approntare The Morning Show gli sarebbe tornato molto utile, ma ha deciso di non tenere la cosa per sé e di informare del caso il presentatore del programma, George Stephanopoulos, che a sua volta avrebbe contattato i dirigenti dell’azienda per denunciare quanto saputo. Kristyn Crawford ha poi deciso di denunciare sia Corn che ABC nell’estate del 2021. Un portavoce della Disney ha confermato al Wall Street Journal che ABC News ha intenzione di vederci chiaro su Corn, “si sta occupando delle accuse mosse contro di lui e affronterà la questione in tribunale“. Finora, il produttore ha sempre negato le accuse.

