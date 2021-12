Il download di Harmony OS sui dispositivi Huawei non ha ancora varcato i confini cinesi. Nonostante la sua grande diffusione proprio nel paese asiatico, la sua distribuzione (anche altrove) si attende solo nel corso del 2022. Il produttore ha preferito testare moltissimo la sua soluzione software in patria prima di lanciarla globale: questo per evitare che l’esperienza di tanti utenti fosse costellata da un numero più o meno importante di bug. La strategia è stata di certo cauta e giusta, anche alla luce di un’anomalia appena scovata per l’OS e abbinata all’importante funzione della Galleria.

Dal forum di supporto ufficiale di Huawei si scopre, in effetti, che tanti possessori di smartphone Huawei aggiornati ad Harmony OS sono incorsi in una particolare difficoltà nella Galleria del telefono. Accade che, provando a gestire i propri contenuti, soprattutto i video non vengono riprodotti. I filmati si interrompono all’improvviso, nonostante i numerosi tentativi, dunque non è possibile fruirne in alcun modo.

Huawei sembra essere a conoscenza del grave bug che affligge l’ultima versione di Harmony OS e sta lavorando affinché il problema venga superato. Proprio dal forum ufficiale Huawei già menzionato, provengono dei consigli utili per superare (almeno momentaneamente) l’errore. L’ideale sarebbe procedere regolarmente alla cancellazione dei dati del telefono utilizzati di frequente e lo spazio di archiviazione tramite Phone Manager. I due passaggi potranno migliorare la fluidità del funzionamento del telefono, se abbinati anche al riavvio del telefono.

Probabilmente nel momento in cui il download di Harmony OS sarà disponibile anche dalle nostre parti, il bug Galleria sarà superato dopo l’intervento degli sviluppatori. La lunga attesa per godere del sistema operativo ad Android sarà servita a superare questo e altri bug più o meno seri per chi, solo nel 2022, proverà la soluzione sul suo dispositivo. L’attesa, insomma, sarà servita a godere di un’esperienza più matura.

Continua a leggere su optimagazine.com