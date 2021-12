Chiudiamo l’anno in bellezza con la notizia che il Registro delle opposizioni per i numeri mobili potrebbe entrare in vigore nel giro di non molto tempo, comunque nel corso del 2022. Le chiamate inopportune di tanti operatori di servizi e non solo potrebbero essere dunque un lontano ricordo, come accaduto nel recente passato anche per i recapiti fissi.

Cos’è il Registro delle Opposizioni

Il Registro delle Opposizioni è nato una decina di anni fa per dare uno strumento in più ai cittadini per opporsi alla tempesta di chiamate con finalità pubblicitarie sui numeri di cui si è intestatari ma anche le comunicazioni sugli indirizzi postali associati. Da tempo si anelava alla stessa funzione anche per i numeri mobili e il Governo si starebbe muovendo proprio in questa direzione.

A cosa potremmo assistere

Bolle in pentola una vera e propria rivoluzione: tra le novità previste per il Registro delle opposizioni dedicato ai numeri mobili, ci sarebbe la possibilità di proteggersi pure dalle chiamate generate da software, le più in voga negli ultimi tempi e comunque da tutte quelle che sono destinate alle SIM mobili di tutti gli operatori. Come nel caso delle linee fisse, saranno i singoli utenti a scegliere o meno di far parte del registro in maniera consapevole e compiendo una determinata procedura, ancora non nota.

Quanto sarà reso effettivo il cambiamento fin qui annunciato? All’inizio del 2022, il cambiamento non sarà immediato ma sarà necessario un ulteriore intervento del Legislatore per rendere effettiva la novità. Magari, i tempi non saranno brevissimi, ma comunque nel corso dell’anno alle porte tanti italiani potranno beneficiare di un diritto sacrosanto: quello di non dover subire un numero incredibile di chiamate per proposte commerciali più o meno limpide, ma poter esercitare una libera scelta in proposito.

Continua a leggere su optimagazine.com