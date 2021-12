Non vengono nominati in maniera esplicita, ma è chiaro che il discorso di Capodanno di J-Ax sia contro gli influencer, “colpevoli” di mostrare ai loro follower un’esistenza perfetta e felice. Così Alessandro Aleotti spende il suo ultimo video prima della fine dell’anno, con auspici per l’anno nuovo e una promessa per i suoi fan.

J-Ax contro gli influencer

C’è da dire che molto spesso si travisa il significato di “influencer”, tecnicamente “colui che influenza” e che dunque gode di una certa responsabilità sul pubblico. L’influencer, di cui in Italia abbiamo tanti esempi, è anche il personaggio più odiato per la sua continua sponsorizzazione di brand – molto spesso ostentati – e continui aggiornamenti sulla sua giornata-tipo. L’influencer è solitamente una persona che grazie al suo lavoro è diventata facoltosa, per questo è spesso oggetto di critiche e invidia. I motivi, tuttavia, non sono soltanto questi.

L’invettiva di J-Ax contro gli influencer è molto chiara: del loro atteggiamento denuncia l’ipocrisia e l’evidente fiction.

“Sui social sembra quasi che oggi ci sia una gara a chi mostra la vita più ‘insipirational’ di tutti. Devi mostrare la Porsche nuova, ma allo stesso fare monologhi sui diritti dei lavoratori mentre stai circumnavigando le Canarie sul tuo veliero. Devi mostrare una vita artificiosamente felice e affrontare solo i problemi che sono in trending topic. Nell’ultima settimana. Se si sta discutendo, ad esempio, di diritti LGBTQ, allora diventi il più grande esperto sulla vita di persone di cui non te n’è mai fregato un ca**o fino a 3 giorni prima. Ancora meglio se riesci a stringere accordi con qualche brand che si deve rifare la verginità utilizzando una causa civile come punto di partenza. Ecco, questa qui per me è la definizione di inferno“.

Le promesse di J-Ax per il 2022

A questo punto il discorso di J-Ax contro gli influencer si conclude con i propositi per il 2022, durante il quale intende distanziarsi da tutto ciò che ha fatto in precedenza e dalle categorie che oggi il rapper prende di mira. In quest’anno Alessandro Aleotti si è spesso impegnato in interventi per commentare l’attualità, la politica e la società. Non sono mancati momenti in cui il rapper se l’è presa con i politici, come nel caso di Matteo Salvini e Luca Morisi, o contro i giornalisti come Vittorio Feltri.

Per questo J-Ax vuole un 2022 diverso dal solito e promette che tutto sarà nuovo:

“Ho deciso che nel 2022 mi mostrerò per come sono veramente. Con i miei difetti, le mie imprecisioni con i progetti inediti a cui sto lavorando. Quindi preparatevi a venirmi a vedere fare cose che non ho mai fatto prima, con le mie passioni che magari non sono di moda, ma almeno interessano a me. È surreale, ma questa è una cosa rivoluzionaria nel 2022. I social, e lo dico da nerd, erano nati come modo per mostrare agli altri la nostra personalità e unicità. Oggi sono una galleria di persone tutte uguali che vanno tutte in vacanza negli stessi ca**o di posti e si vestono tutte nello stesso modo, con le stesse marche e hanno pure la stessa faccia perché usano tutti lo stesso filtro. Io preferisco godermi il bello d’esser brutti, quindi sarà un 2022 da non dimenticare per voi che mi seguite. Ciao e auguri”.

Di seguito il video pubblicato da J-Ax sul suo profilo Instagram, un ultimo sfogo prima di salutare il 2021.